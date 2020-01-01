Пэрис Хилтон снимет на Закарпатье автобиографический фильм - СМИ

Светская львица выпустит документальное шоу, в котором покажет настоящую себя.

Совсем недавно в СМИ появилась информация, что американская актриса, певица и светская львица Пэрис Хилтон собирается купить санаторный комплекс “Деренівська Купіль“, который находится в Закарпатской области.

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А на днях стало известно, что знаменитость планирует делать с элитным курортом. Журналисты LifeStyle 24 выяснили, что Хилтон собирается снять в Украине документальный фильм о себе. Шоу получит название “Это Пэрис“. Съемки пройдут в апреле 2020 года. А премьера картины состоится в мае на ютуб-канале артистки. Хилтон призналась, что в новом шоу зрители увидят, какой она является на самом деле.

“Меня судят по персонажу, которого я создала в начале своей карьеры. Здесь все будет по-другому. Люди увидят деловую женщину, которая создала и продолжает усердно работать со своими бизнес-империями. Увидят, кто я на самом деле“, - заявила Пэрис.

"Деренівська Купіль" derenivska-kupil.zahid-kurort.com.ua

Ранее сообщалось, что Алла Костромичева “зажгла“ на дне рождения Пэрис Хилтон.

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