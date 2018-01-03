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Пэрис Хилтон рассказала, что произошло с ее скандальным помолвочным кольцом

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Бывший жених светской львицы Пэрис Хилтон - актер Крис Зилка, требовал от нее возврата помолвочного кольца за 2 млн долларов после их разрыва: чем все закончилось.
Пэрис Хилтон рассказала, что произошло с ее скандальным помолвочным кольцом
Пэрис Хилтон рассказала, что произошло с ее скандальным помолвочным кольцом
Getty Images

В ноябре американская светская львица Пэрис Хилтон ошарашила поклонников новостью о том, что разрывает помолвку со своим женихом - актером с украинскими корнями Крисом Зилкой.

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После этого разгорелся скандал из-за помолвочного кольца стоимостью в 2 миллиона долларов.  Зилка настаивал на том, чтобы бывшая возлюбленная вернула ему дорогостояющую вещь, но сама она была другого мнения. В The Jenny McCarthy Show Хилтон рассказала, что в конце концов произошло с кольцом:

Крис не покупал кольцо, его “дал поносить“ ювелир Майкл Грин. За это я заплатила ему бесплатной рекламой в СМИ и социальных сетях, которая в итоге принесла ему миллионы долларов. В современном мире социальные сети стали иной формой денег.

Пэрис добавила, что ни в коем случае не собирается отдавать кольцо Зилке.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#GoldenGirl ❄👑👱🏼‍♀💎❄

Допис, поширений Paris Hilton (@parishilton)

Крис Зилка сделал предложение Пэрис Хилтон в январе 2018-го. Свадьба должна была состояться в ноябре этого года, однако, сперва Пэрис перенесла ее на 2019 год, ссылаясь на загруженность, а вскоре и вовсе сообщила, что они с Крисом больше не вместе. Что послужило причиной такого решения, читайте здесь.

Пэрис Хилтон и Крис Зилка
Пэрис Хилтон и Крис Зилка
Getty Images

Напомним, муж украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу отреагировал на новость об их разводе.

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Теги: Пэрис Хилтон, Крис Зилка, новости, шоу-биз, кольцо
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  21.12.2018, 13:21
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Да Стифлер списдил это кольцо, потом скормил его собакам, затем отыскал в говне и снова съел, такая вот сраная жизнь в вонючей Америке!
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