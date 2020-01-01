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Ведущая "Ревизора" сообщила о разводе: "Это решение было обоюдным"

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Юлия Панкова раскрыла подробности расставания с супругом.
Ведущая "Ревизора" сообщила о разводе: "Это решение было обоюдным"
Ведущая "Ревизора" сообщила о разводе: "Это решение было обоюдным"
Пресс-служба

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Юлия Панкова сообщила, что развелась с мужем. Этой новостью ведущая «Ревизора» поделилась на своей странице в Instagram.

«Мы больше не вместе. Это была красивая история, которая быстро подошла к концу. Я благодарю этого человека за все, что мы пережили вместе. Но в любом случае нужно выбирать себя. И скажу вам, что сейчас я счастлива».

По словам Юлии Панковой, решение о разводе было взвешенным, принятым не на эмоциях и не впопыхах.

Это решение было обоюдное, – поделилась журналистка с Новым каналом. –  Со своей стороны могу сказать, что оно было очень взвешенным и рациональным. Все хорошенько обдумала, взвесила – и решила идти дальше по жизни без этого человека.

Ведущая
Ведущая "Ревизора" сообщила о разводе: "Это решение было обоюдным"
Пресс-служба

Ведущая «Ревизора» также отметила, что они с супругом расстались мирно, без скандалов и публичных обвинений.

Мы очень благородно расстались, по-человечески, хорошо, – подчеркнула Юлия. – Мы осознанно вступили в отношения и так же осознанно из них вышли.

Также Юля объяснила, что значили ее слова «… сейчас я счастлива» в Instagram. Ведь пресса и поклонники могли интерпретировать эту фразу, как намек на новые отношения. 

 Состояние моего счастья не зависит от того, есть со мной человек или нет, – прокомментировала ведущая Нового канала. – Я просто радуюсь жизни, радуюсь лету… У меня нет никакой депрессии, грусти по этому поводу. Да, была некая печаль, но она прошла. И сейчас я действительно очень счастлива. Хотя мое сердце свободно.

Ранее мы писали, когда состоится премьера нового сезона "Ревизора".

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Теги: Юлия Панкова, Ревизор
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