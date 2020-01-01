Ведущие Нового канала проверили крупнейшие города Украины.

Школьные столовые и ночные ревизии: чего ждать в новом сезоне "Ревизора" Пресс-служба

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20 июля на Новом канале стартует 11-й сезон проекта «Ревизор». Зрители увидят ревизии Юлии Панковой и «Ревизора красоты» Елены Филоновой из крупнейших промышленных городов Украины. Ведущие устроят провокации, чтобы вывести сотрудников на чистую воду и проверить слабые места заведений.

– В этом сезоне Юля проверит, как работают кафе, рестораны и гостиницы после того, как мировая система пищевой безопасности НАССР стала обязательной для Украины и пришла на смену СанПиН, – рассказывает креативный продюсер «Ревизора» Екатерина Назаренко. – Для этого ведущая прошла обучение и получила сертификат «Координатора внедрения НАССР».

Школьные столовые и ночные ревизии: чего ждать в новом сезоне "Ревизора" Пресс-служба

– Теперь в каждом городе мы проведем ночную ревизию заведений, – рассказывает Юлия Панкова. – Ночью персонал работает очень расслаблено, ведь руководства уже нет на рабочем месте. Застанем их врасплох и проверим.

Кстати, эту систему должен знать и выполнять каждый сотрудник. Даже если уборщица не знает, каким средством она убирает, и в какой концентрации оно разведено с водой, это означает, что система НАССР в этом заведении не внедрена.

Школьные столовые и ночные ревизии: чего ждать в новом сезоне "Ревизора" Пресс-служба

– Тема столовых мне близка, – говорит ведущая. – Ведь моя бабушка проработала поваром в детском саду 29 лет. Я часто была у нее на работе и наблюдала, как она готовила.

В Украине в 2019 году в 38% школ и детских садов были нарушения в организации питания. За год это 626 отравлений. Команда «Ревизора» проверила криворожскую гимназию № 95, где учился Владимир Зеленский.

В рубрике «Ревизор красоты» вы увидите, как Елена Филонова проверяет последние яркие тенденции в индустрии красоты. Она выберет и протестирует самые неожиданные процедуры. Кстати, для одной из проверок девушке пришлось «отрастить» усы.

Включайте программу «Ревизор» 20 июля на Новом канале.

Ранее мы писали, как ведущая "Ревизора" выглядела 10 лет назад.