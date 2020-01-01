Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

В Сети появилось редкое фото с венчания Ольги Горбачевой и Юрия Никитина

Комментариев: 0
В честь четвертой годовщины свадьбы Горбачева опубликовала кадр из семейного архива.
В Сети появилось редкое фото с венчания Ольги Горбачевой и Юрия Никитина
В Сети появилось редкое фото с венчания Ольги Горбачевой и Юрия Никитина
instagram.com/gorbachovaolga

30 июня украинская исполнительница, ведущая, экс-участница группы “Артика“ Ольга Горбачева и известный продюсер, генеральный директор Mamamusic Юрий Никитин отметили годовщину свадьбы. 

Читай также: Редкое фото: Ольга Горбачева показала своих дочерей

Пара во второй раз поженилась в 2016 году в замке-музее “Радомысль“. По случаю праздника Ольга решила поделиться с поклонниками эксклюзивной фотографией из семейного альбома. Артистка запостила фото с венчания.

На церемонии Горбачева появилась в белоснежном платье и платке, а Никитин позировал в коричневом костюме. В описании к снимку певица призналась, что в честь восковой свадьбы подарила супругу уникальную свечу.

“Воскове весілля! И я дарю мужу наш новый уникальный продукт - спа-свечу @7zz_energyshop Для него это просто красивая свеча с классным и натуральным (не ароматизаторы!) ароматом, а для меня - это особенная личная жизнь, когда ты не только зажигаешь свечу для себя в ванной комнате, а для него в спальне... Но и наносишь ее после ванны на тело (в ней не только настоящие эфирные масла, она целиком натуральна, из соевого воска и кокосового масла), и обволакиваешь затем его своей мягкостью и бархатистостью. Это любовь, возбуждение и необыкновенное увлажнение🔥“, - поделилась Ольга.

В Сети появилось редкое фото с венчания Ольги Горбачевой и Юрия Никитина
В Сети появилось редкое фото с венчания Ольги Горбачевой и Юрия Никитина
скриншот

Напомним, ранее Ольга Горбачева поделилась секретом счастливых отношений.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Ольга Горбачева, Юрий Никитин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь