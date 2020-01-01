В честь четвертой годовщины свадьбы Горбачева опубликовала кадр из семейного архива.

30 июня украинская исполнительница, ведущая, экс-участница группы “Артика“ Ольга Горбачева и известный продюсер, генеральный директор Mamamusic Юрий Никитин отметили годовщину свадьбы.

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Пара во второй раз поженилась в 2016 году в замке-музее “Радомысль“. По случаю праздника Ольга решила поделиться с поклонниками эксклюзивной фотографией из семейного альбома. Артистка запостила фото с венчания.

На церемонии Горбачева появилась в белоснежном платье и платке, а Никитин позировал в коричневом костюме. В описании к снимку певица призналась, что в честь восковой свадьбы подарила супругу уникальную свечу.

“Воскове весілля! И я дарю мужу наш новый уникальный продукт - спа-свечу @7zz_energyshop Для него это просто красивая свеча с классным и натуральным (не ароматизаторы!) ароматом, а для меня - это особенная личная жизнь, когда ты не только зажигаешь свечу для себя в ванной комнате, а для него в спальне... Но и наносишь ее после ванны на тело (в ней не только настоящие эфирные масла, она целиком натуральна, из соевого воска и кокосового масла), и обволакиваешь затем его своей мягкостью и бархатистостью. Это любовь, возбуждение и необыкновенное увлажнение🔥“, - поделилась Ольга.

В Сети появилось редкое фото с венчания Ольги Горбачевой и Юрия Никитина скриншот

Напомним, ранее Ольга Горбачева поделилась секретом счастливых отношений.

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