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Редкое фото: Ольга Горбачева показала своих дочерей

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Певица Ольга Горбачева поделилась редким семейным снимком с детьми.
Редкое фото: Ольга Горбачева показала своих дочерей
Редкое фото: Ольга Горбачева показала своих дочерей
instagram.com/gorbachovaolga

Известная украинская исполнительница и ведущая Ольга Горбачева часто радует поклонников новыми фотографиями в соцсети.  Артистка с удовольствием публикует снимки со своим супругом, музыкальным продюсером Юрием Никитиным. А вот фото с дочерьми в аккаунте звезды – большая редкость.

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Так, недавно на своей странице в Instagram Горбачева разместила семейный кадр, на котором запечатлена с детьми. На свежем снимке певица позирует в светлой длинной рубашке со цветочным принтом и в белых брюках. Свой образ 37-летняя артистка дополнила двухцветным клатчем.

Дочери Ольги также выбрали наряды светлых оттенков. Так, 14-летняя Полина была одета в белые шорты, футболку такого же цвета и в светлую рубашку с принтом. А 4-летняя Серафима позировала в белой майке и бежевой юбке.

“Мне достаются твои родители,
Мне достались и дети твои.
Мы стали их любви прародители,
Мы победили в этой игре“, - подписала новую публикацию Горбачева.

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Поклонники артистки оставили восторженные комментарии под снимком. “Старшая копия папа“, “Достойные Украиночки!!! Сияйте!!!!“, “Красотки. обожаю Вас“, “Младшая на вас похожа“, - написали пользователи Сети.

Ранее сообщалось, что Ольга Горбачева показала архивный снимок с президентом.

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Теги: Ольга Горбачева
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Источник: Ivona.bigmir.net

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