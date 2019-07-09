Редкое фото: Ольга Горбачева показала своих дочерей
Известная украинская исполнительница и ведущая Ольга Горбачева часто радует поклонников новыми фотографиями в соцсети. Артистка с удовольствием публикует снимки со своим супругом, музыкальным продюсером Юрием Никитиным. А вот фото с дочерьми в аккаунте звезды – большая редкость.
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Так, недавно на своей странице в Instagram Горбачева разместила семейный кадр, на котором запечатлена с детьми. На свежем снимке певица позирует в светлой длинной рубашке со цветочным принтом и в белых брюках. Свой образ 37-летняя артистка дополнила двухцветным клатчем.
Дочери Ольги также выбрали наряды светлых оттенков. Так, 14-летняя Полина была одета в белые шорты, футболку такого же цвета и в светлую рубашку с принтом. А 4-летняя Серафима позировала в белой майке и бежевой юбке.
“Мне достаются твои родители,
Мне достались и дети твои.
Мы стали их любви прародители,
Мы победили в этой игре“, - подписала новую публикацию Горбачева.
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Поклонники артистки оставили восторженные комментарии под снимком. “Старшая копия папа“, “Достойные Украиночки!!! Сияйте!!!!“, “Красотки. обожаю Вас“, “Младшая на вас похожа“, - написали пользователи Сети.
Ранее сообщалось, что Ольга Горбачева показала архивный снимок с президентом.
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