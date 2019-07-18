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Ольга Горбачева поделилась секретом счастливых отношений

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Певица Ольга Горбачева рассказала о свиданиях с продюсером Юрием Никитиным.
Ольга Горбачева поделилась секретом счастливых отношений
Ольга Горбачева поделилась секретом счастливых отношений
instagram.com/gorbachovaolga

Известная украинская певица и телеведущая Ольга Горбачева поделилась с фанами новым снимком со своим супругом, продюсером Юрием Никитиным.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором она запечатлена в белом платье, а Юрий - в белой рубашке и красных шортах. Скорее всего, снимок был сделан во время отдыха пары в Бонифачо, Франция.

В описании к свежему снимку Ольга рассказала о том, что они с мужем регулярно ходят на свидания. Исполнительница заявила, что не пытается вспомнить первого свидания. Для нее важно, чтобы крайняя встреча была запоминающейся и лучше предыдущей.

“Я помню каждое крайнее свидание с мужем, а на воспоминания о первом не трачу сил. СИЛУ лучше вложить в то, чтобы даже спустя 20 лет совместной жизни свидания оставались регулярными, долгожданными и творческими. Мы оба стараемся, чтобы было именно так. А потому наше свидание, скажем, на прошлой неделе было гораздо лучше первого“, - написала Горбачева.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СИЛА СВИДАНИЙ🔴 Я помню каждое крайнее свидание с мужем, а на воспоминания о первом не трачу сил. СИЛУ лучше вложить в то, чтобы даже спустя 20 лет совместной жизни свидания оставались регулярными, долгожданными и творческими. Мы оба стараемся, чтобы было именно так. А потому наше свидание, скажем, на прошлой неделе было гораздо лучше первого😆. #сила #песниаффирмации

Допис, поширений OЛЬГА Горбачёва (@gorbachovaolga)

Подписчики поспешили прокомментировать новый пост певицы. Многим поклонникам пары понравился их секрет семейного счастья. 

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“Неужели есть публичные личности не обрабатывающие фото. живые лица“, “Люблю вашу пару, і кожного окремо)“, “Круто, я мечтаю о свидание с мужем“, “Оленька, вы невероятная!!!!!Спасибо вам!“, “Любимые“, “Шикарная пара“, “Загорелые...“, - написали пользователи Сети.

Ранее сообщалось, что Ольга Горбачева показала архивный снимок с президентом.

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Теги: Ольга Горбачева
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Источник: ivona.bigmir.net

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