"Это очень красиво": Каменских очаровала снимком с обнаженными ягодицами
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Популярная певица Настя Каменских очаровала поклонников новым фото. В Инстаграм звезда добавила свежий снимок, сделанный в бассейне. Настя плывет под водой, расставив в стороны руки, а ее роскошные волосы красиво струятся, прикрывая спину и часть ягодиц. Именно благодаря волосам сохраняется интрига - одета Каменских в купальник, или плавает нагишом. Бедра и часть ягодиц Насти, которые попали в кадр - обнажены.
Водный ретрит 🌊, - подписала снимок Каменских.
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Фолловеры похвалили фото звезды - и отметили, что она необычайно красива:
- Это очень красиво💟💟💟
- Сначала мне показалось,что Настя обнаженная,а потом присмотрела и..
- ❤️ красиво получилось))
- 😍😍😍фантастична NK😍😍😍
- Ариэль😍❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
- Настя,крутое фото 🔥👍🏻
- Вауууу👍👍👍, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что постройневшая Каменских показала ножки в коротеньком наряде.
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