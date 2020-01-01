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"Это очень красиво": Каменских очаровала снимком с обнаженными ягодицами

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Звезда показала кадры из бассейна - поклонникам показалось, что звезда плавает голой.

"Это очень красиво": Каменских очаровала снимком с обнаженными ягодицами
instagram.com/kamenskux

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Популярная певица Настя Каменских очаровала поклонников новым фото. В Инстаграм звезда добавила свежий снимок, сделанный в бассейне. Настя плывет под водой, расставив в стороны руки, а ее роскошные волосы красиво струятся, прикрывая спину и часть ягодиц. Именно благодаря волосам сохраняется интрига - одета Каменских в купальник, или плавает нагишом. Бедра и часть ягодиц Насти, которые попали в кадр - обнажены.

Водный ретрит 🌊, - подписала снимок Каменских.

"Это очень красиво": Каменских очаровала снимком с обнаженными ягодицами
instagram.com/kamenskux

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Фолловеры похвалили фото звезды - и отметили, что она необычайно красива:

 

  • Это очень красиво💟💟💟
  • Сначала мне показалось,что Настя обнаженная,а потом присмотрела и..
  • ❤️ красиво получилось))
  • 😍😍😍фантастична NK😍😍😍
  • Ариэль😍❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
  • Настя,крутое фото 🔥👍🏻
  • Вауууу👍👍👍, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что постройневшая Каменских показала ножки в коротеньком наряде. 

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Теги: Настя Каменских, голое фото
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Источник: IVONA)bigmir.net

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