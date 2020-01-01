Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Горячо: победительница "Холостяка 10" показала провокационный кадр

Комментариев: 0
Даша Ульянова оголилась на камеру и вспомнила любимые сериалы детства.
Горячо: победительница "Холостяка 10" показала провокационный кадр
Горячо: победительница "Холостяка 10" показала провокационный кадр
instagram.com/dasha_ulyanovaa

Победительница 10 сезона романтического шоу “Холостяк“ Даша Ульянова продолжает делиться в соцсети кадрами из откровенных фотосессий.

Читай также: “Холостяк - это для сильных людей“: Даша Ульянова высказалась о шоу

Так, на днях девушка опубликовала в Инстаграм фото, где позировала топлес. Голую грудь гимнастка прикрыла кожаной курткой. Горячий образ Даша дополнила длинными сапогами, ярким макияжем и украшениями.

В описании к снимку Ульянова решила вспомнить любимые сериалы детства. Она призналась, что спешила домой из школы, чтобы смотреть “Район Беверли Хиллз“, “Район Мелроуз“, “Все женщины ведьмы“, “Секс в большом городе“, “Отчаянные домохозяйки“, “Сплетница“, “Друзья“ и “Дневники вампира“.

“Закройте глаза, давайте вспомним момент, как бежали быстрее со школы или универа домой, чтобы посмотреть любимый сериал. Признавайтесь, кто со мной в теме 👇🏽
▪️«Район Беверли Хиллз» и «Район Мелроуз» - просто топчики. Забавно было наблюдать, как главные герои строят свои отношения;
▪️«Все женщины ведьмы». У меня один вопрос: Прю, Фиби или Пайпер? 😂;
▪️«Секс в большом городе» и «Отчаянные домохозяйки» - сериалы, которые можно пересматривать бесконечно;
▪️«Сплетница» - мне кажется в тот момент все девочки влюбились в плохого парня - Чака Басса 😂;
▪️«Друзья» - на столько отборный юмор, которому нет срока годности.
▪️«Дневники Вампира»- ох уж это горячее трио - Елена, Дэймон и Стефан“, - написала победительница “Холостяка 10“.

Победительница
Победительница "Холостяка 10" показала провокационный кадр
скриншот

Напомним, ранее Даша Ульянова показала фото с празднования дня рождения.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​

Поделись:
Теги: Даша Ульянова, Холостяк 10
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь