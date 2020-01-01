Горячо: победительница "Холостяка 10" показала провокационный кадр

Даша Ульянова оголилась на камеру и вспомнила любимые сериалы детства.

Победительница 10 сезона романтического шоу “Холостяк“ Даша Ульянова продолжает делиться в соцсети кадрами из откровенных фотосессий.

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Так, на днях девушка опубликовала в Инстаграм фото, где позировала топлес. Голую грудь гимнастка прикрыла кожаной курткой. Горячий образ Даша дополнила длинными сапогами, ярким макияжем и украшениями.

В описании к снимку Ульянова решила вспомнить любимые сериалы детства. Она призналась, что спешила домой из школы, чтобы смотреть “Район Беверли Хиллз“, “Район Мелроуз“, “Все женщины ведьмы“, “Секс в большом городе“, “Отчаянные домохозяйки“, “Сплетница“, “Друзья“ и “Дневники вампира“.

“Закройте глаза, давайте вспомним момент, как бежали быстрее со школы или универа домой, чтобы посмотреть любимый сериал. Признавайтесь, кто со мной в теме 👇🏽

▪️«Район Беверли Хиллз» и «Район Мелроуз» - просто топчики. Забавно было наблюдать, как главные герои строят свои отношения;

▪️«Все женщины ведьмы». У меня один вопрос: Прю, Фиби или Пайпер? 😂;

▪️«Секс в большом городе» и «Отчаянные домохозяйки» - сериалы, которые можно пересматривать бесконечно;

▪️«Сплетница» - мне кажется в тот момент все девочки влюбились в плохого парня - Чака Басса 😂;

▪️«Друзья» - на столько отборный юмор, которому нет срока годности.

▪️«Дневники Вампира»- ох уж это горячее трио - Елена, Дэймон и Стефан“, - написала победительница “Холостяка 10“.

Победительница "Холостяка 10" показала провокационный кадр скриншот

Напомним, ранее Даша Ульянова показала фото с празднования дня рождения.

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