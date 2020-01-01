Звезда показала позитивное фото, сделанное на прогулке .

"Любовь окрыляет": Постройневшая Каменских показала ножки в коротком наряде instagram.com/kamenskux

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Популярная певица Настя Каменских не устает делиться с поклонниками своими позитивными эмоциями. Так, в новой публикации в Инстаграм артистка отметила, что любовь к себе и к супругу продюсеру, рэперу Алексею Потапенко - это то, что вдохновляет и дает ей силы. Пост любви Настя дополнила ярким фото, сделанным, судя по всему, на прогулке с мужем.

Каменских появилась в кадре в белой футболке с принтом-надписью “Любовь это ответ“ и коротких черных шортиках. Звезда позирует, приложив руки к нарисованным на стене сине-желтым крыльям. В таком наряде Каменских еще раз продемонстрировала, как сильно похудела за карантин.

С любви к себе начинается любовь к окружающим. В любви ко всему, что нас окружает, лежит гармония и счастье. Только с любовью к тому, чем занимаешься, приходит успех.

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Любите и пусть любовь вас окрыляет.

С ней нам под силу все ❤️, - написала Каменских.

"Любовь окрыляет": Постройневшая Каменских показала ножки в коротком наряде instagram.com/kamenskux

Ранее мы писали, что Настя Каменских станцевала без одежды.

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