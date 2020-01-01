Модель порадовала поклонников оригинальным купальником, подчеркнувшим ее фигуру .

Откровенно: Деми Роуз показала пышные прелести в бикини из лоскутков instagram.com/demirose

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Британская модель 25-летняя Деми Роуз, которая отвлекала подписчиков в карантин от печальных мыслей своими откровенными фото, похоже, продолжает это делать и после самоизоляции. Теперь фигуристая красотка демонстрирует модные пляжные вещи, которые выгодно подчеркивают ее фигуру. Вполне в стиле Деми - вещи она не надевает, а скорее набрасывает, чтобы показать свои пышные формы во всей красе.

Так, на новом фото в Инстаграм девушка появилась в оригинальном не то купальнике, не то боди, созданном из отдельных лоскутков желтого и коричневого цвета.

В восторге, чтобы поделиться содержанием этого снимать. 💖, - подписала Деми.

Откровенно: Деми Роуз показала пышные прелести в бикини из лоскутков instagram.com/demirose

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