Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Всех переплюнули!": Каменских без одежды зажигательно станцевала на камеру

Комментариев: 0
Певица показала свой вариант #pillowchallenge - и станцевала с парой подушек под Ча-ча-ча.

"Всех переплюнули!": Каменских без одежды зажигательно станцевала на камеру
instagram.com/kamenskux

Читай также: “Какая актриса пропадает“: Миша Романова сняла забавное видео о карантине

Певица Настя Каменских приняла участие в необычном #pillowchallenge, к которому активно присоединяются в Сети украинские звезды. Артистка зажигательно станцевала без одежды, закрепив на талии две широкие подушки.

Образ NK дополнила броскими серьгами и браслетами, и распущенными волосами, уложенными с тугие локоны. В кадре Настя исполняет несколько ярких па под зажигательную музыку ча-ча-ча.

Готова к свиданию с моей кроватью 😄, - забавно подписала фото NK.

Читай также: Потап соблазнительно станцевал в наряде Каменских - видео

Поклонники оценили креатив Каменских и отметили в комментариях, что ее вариант “подушечного наряда“ оказался самым ярким из всех:

  • Бомба,ещё такого ни у кого не видел,переплюнули!!!!🔥🔥🔥🔥🔥👏👏
  • Вот это я понимаю челендж с подушками. А то так скучно смотреть
  • Настя, какая же ты красотка😍😍😍😍
  • Вот что значит любимая и счастливая 😊
  • Две подушки смотрится не очень. Ну не в них конечно красота!!!! Настюша ты супер! Умничка!!! Восхищаюсь!
  • 👍цвет сегодняшнего дня «белый»🔥
  • 💖💖❤️❤️😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
  • Даже подушки выглядят идеально 😍😍😍😍😍❤️❤️
  • Суперская😍😍❤️😍❤️🔥❤️🔥❤️😽❤️😽💖❤️💖❤️😽❤️😽😽❤️
  • Настюш че задом не поворачиваешься?😁 - пошутили в Сети.

Ранее мы писали, что Настя Каменских показала фото без макияжа. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: челлендж, подушка, Настя Каменских
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONА bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь