Певица показала свой вариант #pillowchallenge - и станцевала с парой подушек под Ча-ча-ча.

"Всех переплюнули!": Каменских без одежды зажигательно станцевала на камеру instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских приняла участие в необычном #pillowchallenge, к которому активно присоединяются в Сети украинские звезды. Артистка зажигательно станцевала без одежды, закрепив на талии две широкие подушки.

Образ NK дополнила броскими серьгами и браслетами, и распущенными волосами, уложенными с тугие локоны. В кадре Настя исполняет несколько ярких па под зажигательную музыку ча-ча-ча.

Готова к свиданию с моей кроватью 😄, - забавно подписала фото NK.

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Поклонники оценили креатив Каменских и отметили в комментариях, что ее вариант “подушечного наряда“ оказался самым ярким из всех:

Бомба,ещё такого ни у кого не видел,переплюнули!!!!🔥🔥🔥🔥🔥👏👏

Вот это я понимаю челендж с подушками. А то так скучно смотреть

Настя, какая же ты красотка😍😍😍😍

Вот что значит любимая и счастливая 😊

Две подушки смотрится не очень. Ну не в них конечно красота!!!! Настюша ты супер! Умничка!!! Восхищаюсь!

👍цвет сегодняшнего дня «белый»🔥

💖💖❤️❤️😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Даже подушки выглядят идеально 😍😍😍😍😍❤️❤️

Суперская😍😍❤️😍❤️🔥❤️🔥❤️😽❤️😽💖❤️💖❤️😽❤️😽😽❤️

Настюш че задом не поворачиваешься?😁 - пошутили в Сети.

Ранее мы писали, что Настя Каменских показала фото без макияжа.

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