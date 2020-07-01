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KAMALIYA поделилась спортивными успехами своей чемпионской семьи

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Дочери исполнительницы во всем стараются брать правильный пример со своей звездной мамы.
KAMALIYA поделилась спортивными успехами своей чемпионской семьи
KAMALIYA поделилась спортивными успехами своей чемпионской семьи
instagram.com/kamaliyaofficial

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Не секрет, что самая богатая певица Украины KAMALIYA много времени уделяет профессиональному конному спорту. В интервью артистка “M1 Agency” неоднократно признавалась: во время строгого карантина, кроме сцены и концертов, ей очень не хватало именно спортивных тренировок. Вынужденные “каникулы” не сказались на результатах KAMALIYA: на недавних открытых соревнованиях по выездке “Equides Dressage Cup” она взяла “бронзу”! Чем и успела поделиться на своих страницах в социальных сетях.

KAMALIYA поделилась спортивными успехами своей чемпионской семьи
KAMALIYA поделилась спортивными успехами своей чемпионской семьи
instagram.com/kamaliyaofficial

Певица не нарадуется и успехам своих дочерей: одна из них, Мирабелла, показывает отличные результаты в гимнастике и принесла в “спортивную копилку” семьи ещё одну награду!

- Несмотря на трёхмесячный перерыв в тренировках, Мирабелла стала лучшей ученицей месяца по гимнастике группы “Фэнтези” спорт-академии “Prestige”. Спасибо огромное любимому тренеру Максиму Петровичу Марценюку! - поделилась KAMALIYA.

KAMALIYA поделилась спортивными успехами своей чемпионской семьи
KAMALIYA поделилась спортивными успехами своей чемпионской семьи
instagram.com/kamaliyaofficial

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Артистка признаётся, что они с супругом Мохаммадом Захуром никогда не вынуждали дочерей к конкретным занятиям. Арабелла и Мирабелла сами выбрали своё дополнительное обучение. Лучшим для детей KAMALIYA считает именно пример родителей. Что ж, схема действительно работает!

Ранее стало известно, как KAMALIYA отпраздновала свой день рождения в условиях карантина.

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Теги: Камалия
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Источник: ivona)bigmir.net

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гость  (аноним)  01.07.2020, 16:33
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Ну а как же с таким баблом не быть лучшими
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