Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Только с самыми родными: как KAMALIYA отпраздновала свой день рождения в условиях карантина

Комментариев: 0
Традиционная вечеринка всё равно состоялась, несколько “изменив” формат.
Как KAMALIYA отпраздновала свой день рождения в условиях карантина
Как KAMALIYA отпраздновала свой день рождения в условиях карантина
пресс-служба

Читай также: День вышиванки: украинские звезды поделились историями своих вышитых оберегов

18 мая самая богатая певица Украины и “Миссис Мира-2008” KAMALIYA отметила свой день рождения. Нынешнее гуляние очень отличалось от прошлого из-за карантина: несколько сотен гостей сменились ближайшим семейным кругом, а праздничный концерт с музыкантами и балетом транслировался онлайн, чтобы все желающие смогли присоединиться к личному празднику певицы!

- Я очень ответственно отношусь к своему здоровью и здоровью окружающих. Именно поэтому моя вечеринка “перешла” в Сеть! Мне было приятно в праздник быть вместе со своим бэндом и петь песни! Я очень соскучилась по полноценным выступлениям! - рассказала KAMALIYA.

Как KAMALIYA отпраздновала свой день рождения в условиях карантина
Как KAMALIYA отпраздновала свой день рождения в условиях карантина
пресс-служба

Как KAMALIYA отпраздновала свой день рождения в условиях карантина
Как KAMALIYA отпраздновала свой день рождения в условиях карантина
пресс-служба

До слёз растрогали исполнительницу и видеопоздравления от её друзей и коллег, которые из-за соблюдения сегодняшних условий не могли присутствовать рядом. Ольга Сумская, Виктор Павлик, Наталья Могилевская и многие другие пожелали ей беречь свою чуткость и семейный уют.

- Жалею, что не могу обнять тебя сегодня... Желаю тебе новых хитов и страстной любви! Спасибо за каждое из твоих добрых дел, которые ты делаешь во имя Украины! - обратилась к певице в видео актриса Ольга Сумская.

Как KAMALIYA отпраздновала свой день рождения в условиях карантина
Как KAMALIYA отпраздновала свой день рождения в условиях карантина
пресс-служба

Как KAMALIYA отпраздновала свой день рождения в условиях карантина
Как KAMALIYA отпраздновала свой день рождения в условиях карантина
пресс-служба

- Благодаря этому непростому времени для каждого из нас я поняла, насколько сильно мне повезло с моим окружением и моей семьей! Каждой женщине я желаю быть любимой и нужной, чтобы ощущение счастья всегда жило в сердце! - прокомментировала именинница.

Как KAMALIYA отпраздновала свой день рождения в условиях карантина
Как KAMALIYA отпраздновала свой день рождения в условиях карантина
пресс-служба

Напомним, ранее Камалия на карантине раскрыла в себе новые таланты.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Камалия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь