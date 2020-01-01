Только с самыми родными: как KAMALIYA отпраздновала свой день рождения в условиях карантина

Традиционная вечеринка всё равно состоялась, несколько “изменив” формат.

Как KAMALIYA отпраздновала свой день рождения в условиях карантина пресс-служба

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18 мая самая богатая певица Украины и “Миссис Мира-2008” KAMALIYA отметила свой день рождения. Нынешнее гуляние очень отличалось от прошлого из-за карантина: несколько сотен гостей сменились ближайшим семейным кругом, а праздничный концерт с музыкантами и балетом транслировался онлайн, чтобы все желающие смогли присоединиться к личному празднику певицы!

- Я очень ответственно отношусь к своему здоровью и здоровью окружающих. Именно поэтому моя вечеринка “перешла” в Сеть! Мне было приятно в праздник быть вместе со своим бэндом и петь песни! Я очень соскучилась по полноценным выступлениям! - рассказала KAMALIYA.

Как KAMALIYA отпраздновала свой день рождения в условиях карантина пресс-служба

Как KAMALIYA отпраздновала свой день рождения в условиях карантина пресс-служба

До слёз растрогали исполнительницу и видеопоздравления от её друзей и коллег, которые из-за соблюдения сегодняшних условий не могли присутствовать рядом. Ольга Сумская, Виктор Павлик, Наталья Могилевская и многие другие пожелали ей беречь свою чуткость и семейный уют.

- Жалею, что не могу обнять тебя сегодня... Желаю тебе новых хитов и страстной любви! Спасибо за каждое из твоих добрых дел, которые ты делаешь во имя Украины! - обратилась к певице в видео актриса Ольга Сумская.

Как KAMALIYA отпраздновала свой день рождения в условиях карантина пресс-служба

Как KAMALIYA отпраздновала свой день рождения в условиях карантина пресс-служба

- Благодаря этому непростому времени для каждого из нас я поняла, насколько сильно мне повезло с моим окружением и моей семьей! Каждой женщине я желаю быть любимой и нужной, чтобы ощущение счастья всегда жило в сердце! - прокомментировала именинница.

Как KAMALIYA отпраздновала свой день рождения в условиях карантина пресс-служба

Напомним, ранее Камалия на карантине раскрыла в себе новые таланты.

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