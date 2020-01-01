Страстная блондинка в окружении моряков: KAMALIYA презентовала клип “Besame Mucho”

Слушайте музыкальную новинку от известной украинской исполнительницы KAMALIYA!

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Нет, это не очередной перепев латиноамериканской классики! Певица KAMALIYA решила порадовать своих поклонников клипом на трек с претенциозным названием “Besame Mucho”. В песне с достаточно крепким женским характером трудно узнать хрупкую и романтическую исполнительницу.

“Я познакомилась с прекрасным девичьим творческим тандемом: Анной Волошиной и Олесей Лихоед. Они показали мне эту песню в демо-версии - и мне она очень понравилась! Над аранжировкой работал известный мастер Вадим Лисица“, - комментирует KAMALIYA.

KAMALIYA презентовала клип “Besame Mucho” пресс-служба

Видео успели отснять ещё до введения карантинных мер, в редчайшую дату - 29 февраля. В качестве режиссёра клипа была выбрана Елена Винярская. Она, кстати, стала и стилистом для KAMALIYA в клипе.

“Раз в четыре года роскошная KAMALIYA позволяет снять для неё самый безумный клип из всех возможных! В кадре не будет ни одного испанца, по названию песни понятно! Зато будут прекрасные моряки, плавающие на картонных лодках в мармеладном море!“, - говорит Винярская.

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Кроме большого количества мужчин, в видео появился и любимый певицы Мохаммад Захур, а также - их дочери Арабелла и Мирабелла. На съёмках, кстати, не обошлось без экстрима:

“В одном из эпизодов я кружу на высоте в спасательном круге. Нужно было изображать, что мне легко, что всё так красиво и сексуально - а я понимала, что мне достаточно одного движения, чтобы вылететь оттуда! Хотя я не из тех, кто боится высоты: я дочь бывшего военного лётчика!“, - смеётся артистка.

Напомним, ранее Камалия показала редкие фото с мамой-именинницей.

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