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"Какой парень!": Jerry Heil показала себя в образе мужчины

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Певицу на фото сравнили с звездой Гарри Поттера.

"Не могу определиться": Jerry Heil засветилась в образе брутального парня
instagram.com/thejerryheil

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Украинская певица Яна Шамаева (Jerry Heil) повеселила поклонников, представ в неожиданном образе. В Инстаграм девушка добавила свое фото, обработанное в популярном приложении, на котором выглядит как мужчина. У Яны на снимке - коротенькие темные волосы и борода. 

Вот не могу определиться, как лучше 😳, - подписала снимок Яна.

"Не могу определиться": Jerry Heil засветилась в образе брутального парня
instagram.com/thejerryheil

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Пользователи Сети оценили шутку Яны и подметили ее сходство со звездой картин о Гарри Поттере:

  • Мой бывший на втором фото 100%😂😂
  • Ти схожа на Редкліфа 😂
  • Викапаний Деніел Редкліф!!
  • О Прівєт Редкліф, чи Поттер 🤔, Чи Шамаєв 🤯
  • 😂клас, білявкою гарно
  • Гарний хлопчик, але мені особисто дівчина більш до вподоби 😂, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Яна Шамаева осветлила волосы.

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Теги: Jerry Heil, смена образа
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Источник: IVONA)bigmir.net

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