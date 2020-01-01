"Какой парень!": Jerry Heil показала себя в образе мужчины
Певицу на фото сравнили с звездой Гарри Поттера.
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Украинская певица Яна Шамаева (Jerry Heil) повеселила поклонников, представ в неожиданном образе. В Инстаграм девушка добавила свое фото, обработанное в популярном приложении, на котором выглядит как мужчина. У Яны на снимке - коротенькие темные волосы и борода.
Вот не могу определиться, как лучше 😳, - подписала снимок Яна.
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Пользователи Сети оценили шутку Яны и подметили ее сходство со звездой картин о Гарри Поттере:
- Мой бывший на втором фото 100%😂😂
- Ти схожа на Редкліфа 😂
- Викапаний Деніел Редкліф!!
- О Прівєт Редкліф, чи Поттер 🤔, Чи Шамаєв 🤯
- 😂клас, білявкою гарно
- Гарний хлопчик, але мені особисто дівчина більш до вподоби 😂, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Яна Шамаева осветлила волосы.
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