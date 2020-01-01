"Какой парень!": Jerry Heil показала себя в образе мужчины

Певицу на фото сравнили с звездой Гарри Поттера.

"Не могу определиться": Jerry Heil засветилась в образе брутального парня instagram.com/thejerryheil

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Украинская певица Яна Шамаева (Jerry Heil) повеселила поклонников, представ в неожиданном образе. В Инстаграм девушка добавила свое фото, обработанное в популярном приложении, на котором выглядит как мужчина. У Яны на снимке - коротенькие темные волосы и борода.

Вот не могу определиться, как лучше 😳, - подписала снимок Яна.

"Не могу определиться": Jerry Heil засветилась в образе брутального парня instagram.com/thejerryheil

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Пользователи Сети оценили шутку Яны и подметили ее сходство со звездой картин о Гарри Поттере:

Мой бывший на втором фото 100%😂😂

Ти схожа на Редкліфа 😂

Викапаний Деніел Редкліф!!

О Прівєт Редкліф, чи Поттер 🤔, Чи Шамаєв 🤯

😂клас, білявкою гарно

Гарний хлопчик, але мені особисто дівчина більш до вподоби 😂, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Яна Шамаева осветлила волосы.

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