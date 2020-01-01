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"А вам идет": Jerry Heil стала блондинкой и нарядилась в шубу посреди лета

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Яна Шамаева покорила публику очередным провокационным look-ом.

"А вам идет": Jerry Heil стала блондинкой и нарядилась в шубу посреди лета
instagram.com/thejerryheil

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Молодая украинская певица Яна Шамаева (Jerry Heil), о которой узнали благодаря ее хиту "Охрана, отмена", обожает эпатировать публику. Похоже, у девушки просто дар удивлять всем - от текстов песен до аутфитов.

Практически каждый новый образ Яны - если не провокация, то как минимум оригинальный наряд.

Так, для свежей публикации в Инста Jerry Heil снялась в голубых велосипедках в дополнение к которым надела ярко-красную искусственную шубку. Волосы девушки на фото светлее обычного, но уложены в "фирменную" прическу Jerry - узелки. В подписи Яна пошутила, что это миниатюра "когда нужно сдавать ЗНО".

Так я себя чувствую, КОГДА НЕ НАДО СДАВАТЬ ЗНО🔥
Кто сдавал сегодня? Как успехи?
С приключениями или без? Я вот паспорт забыла когда на укр.мову🤔, - поделилась Яна.

"А вам идет": Jerry Heil стала блондинкой и нарядилась в шубу посреди лета
instagram.com/thejerryheil

"А вам идет": Jerry Heil стала блондинкой и нарядилась в шубу посреди лета
instagram.com/thejerryheil

фолловеры похвалили аутфит Яны и отметили, что он очень в ее стиле: "а вам идет", - отметили в Сети.

Ранее мы писали, что Яна Шамаева с ярким макияжем покорила Сеть.

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Теги: Jerry Heil, наряды
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Источник: IVONA)bigmir.net

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