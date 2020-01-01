В топе и мини-шортах: Леся Никитюк поразила стройностью

Ведущая засветила плоский живот и красивые ноги.

Известная украинская ведущая, звезда шоу “Кто сверху?“ и “ЛеМаршрутка“ Леся Никитюк продолжает демонстрировать в соцсети результаты похудения.

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Так, на этот раз на своей странице в Инстаграм знаменитость поделилась кадрами, где она похвасталась идеальным прессом и стройными ногами в яркой пижаме собственного бренда “#samaшила“. Леся позировала в коротких шортах и футболке, которую завязала выше пупка.

Леся Никитюк поразила стройностью скриншот

Леся Никитюк поразила стройностью скриншот

Ранее игривая Никитюк снялась в провокационном образе.

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