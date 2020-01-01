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В топе и мини-шортах: Леся Никитюк поразила стройностью

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Ведущая засветила плоский живот и красивые ноги.
В топе и мини-шортах: Леся Никитюк поразила стройностью
В топе и мини-шортах: Леся Никитюк поразила стройностью
instagram.com/lesia_nikituk

Известная украинская ведущая, звезда шоу “Кто сверху?“ и “ЛеМаршрутка“ Леся Никитюк продолжает демонстрировать в соцсети результаты похудения.

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Так, на этот раз на своей странице в Инстаграм знаменитость поделилась кадрами, где она похвасталась идеальным прессом и стройными ногами в яркой пижаме собственного бренда “#samaшила“. Леся позировала в коротких шортах и футболке, которую завязала выше пупка.

Леся Никитюк поразила стройностью
Леся Никитюк поразила стройностью
скриншот

Леся Никитюк поразила стройностью
Леся Никитюк поразила стройностью
скриншот

Ранее игривая Никитюк снялась в провокационном образе.

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Теги: Леся Никитюк
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Источник: ivona)bigmir.net

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