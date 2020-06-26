Бывшая жена Потапа блеснула на тусовке оригинальным нарядом
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Бывшая жена продюсера, рэпера Алексея Потапенко (Потапа) - продюсер и совладелица лейбла Mozgi Ирина Горовая блеснула стильным нарядом на светской тусовке.
В Инста-сториз Ирины появились кадры с вечеринки по случаю открытия нового киевского заведения на берегу речки Днепр. Горовая пришла на тусовку со своей дочерью Наташей, которая также выставила в Сториз общие снимки и видео с мамой.
В кадре видно, что девушка выбрала для выхода коротенькое джинсовое платье и нежное украшение на шею, а Горовая-старшая - “хайпонула“ в весьма оригинальном наряде. Ирина пришла на пати темных брюках в светлую полоску, белой майке и бабочке на шее. Такой аутфит подчеркнул не только ее фигуру, но и креативный образ.
Моя ❤️, - коротко подписала фото Наташа.
Ранее мы писали, что Наташа Горовая поразила Сеть фигурой и нарядом.
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