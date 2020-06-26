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Бывшая жена Потапа блеснула на тусовке оригинальным нарядом

Комментариев: 1
Ирина Горовая вместе с дочкой посетили вечеринку по случаю открытия нового заведения .

Бывшая жена Потапа блеснула на тусовке оригинальным нарядом
Бывшая жена Потапа блеснула на тусовке оригинальным нарядом
instagram.com/gorovaya_irina

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Бывшая жена продюсера, рэпера Алексея Потапенко (Потапа) - продюсер и совладелица лейбла Mozgi Ирина Горовая блеснула стильным нарядом на светской тусовке.

В Инста-сториз Ирины появились кадры с вечеринки по случаю открытия нового киевского заведения на берегу речки Днепр. Горовая пришла на тусовку со своей дочерью Наташей, которая также выставила в Сториз общие снимки и видео с мамой.

В кадре видно, что девушка выбрала для выхода коротенькое джинсовое платье и нежное украшение на шею, а Горовая-старшая - “хайпонула“ в весьма оригинальном наряде. Ирина пришла на пати темных брюках в светлую полоску, белой майке и бабочке на шее. Такой аутфит подчеркнул не только ее фигуру, но и креативный образ.

Моя ❤️, - коротко подписала фото Наташа.

Бывшая жена Потапа блеснула на тусовке оригинальным нарядом
Бывшая жена Потапа блеснула на тусовке оригинальным нарядом
скриншот

Бывшая жена Потапа блеснула на тусовке оригинальным нарядом
Бывшая жена Потапа блеснула на тусовке оригинальным нарядом
скриншот

Бывшая жена Потапа блеснула на тусовке оригинальным нарядом
Бывшая жена Потапа блеснула на тусовке оригинальным нарядом
скриншот

Ранее мы писали, что Наташа Горовая поразила Сеть фигурой и нарядом. 

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Теги: Ирина Горовая, наряды звезд
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
fjyhffdlf    26.06.2020, 14:20
Оценка:  -21
fjyhffdlf
Смахивает на гермафродита,если честно.Но Потап-известный шалун,поэтому ничего удивительного...
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