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Стильные рокерши: Экс-супруга Потапа с дочкой показали "восьмомартовский" look

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Ирина Горовая заселфилась с дочерью Наташей - и они очень стильно смотрятся .

Стильные рокерши: Экс-супруга Потапа с дочкой показали
Стильные рокерши: Экс-супруга Потапа с дочкой показали "восьмомартовский" look
instagram.com/gorovaya_irina

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Экс-супруга продюсера, рэпера Потапа, украинская продюсер Ирина Горовая показала необычный “рокерский“ look вместе со своей дочерью 21-летней Наташей. В Инста-сториз и Ирина, и ее дочь добавила селфи, на которых позируют рядом в кожаных куртках. Обе девушки одеты в темные джинсы-скинни и толстовки, поверх которых наброшены “косухи“ с многочисленными замками и заклепками. На фото видно, что Наташа Горовая снова сменила цвет волос - теперь юная красотка носит бледно-розовую шевелюру.

Стильные рокерши: Экс-супруга Потапа с дочкой показали
Стильные рокерши: Экс-супруга Потапа с дочкой показали "восьмомартовский" look
instagram.com/gorovaya_irina

Стильные рокерши: Экс-супруга Потапа с дочкой показали
Стильные рокерши: Экс-супруга Потапа с дочкой показали "восьмомартовский" look
instagram.com/gorovaya_irina

Кроме того, Наташа похвасталась в Инста-сториз букетами, которые подарили ее маме к 8 марта - в кадре Ирина держит огромные охапки цветов.

Стильные рокерши: Экс-супруга Потапа с дочкой показали
Стильные рокерши: Экс-супруга Потапа с дочкой показали "восьмомартовский" look
instagram.com/gorovaya_irina

Ранее мы писали, что Ирина Горовая шиконула фигурой на пляже.

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Теги: Ирина Горовая, образы звезд, наряды звезд
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Источник: IVONА bigmir)net

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