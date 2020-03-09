Ирина Горовая заселфилась с дочерью Наташей - и они очень стильно смотрятся .

Стильные рокерши: Экс-супруга Потапа с дочкой показали "восьмомартовский" look instagram.com/gorovaya_irina

Читай также: Голос країни-10: Кто победил в вокальных боях

Экс-супруга продюсера, рэпера Потапа, украинская продюсер Ирина Горовая показала необычный “рокерский“ look вместе со своей дочерью 21-летней Наташей. В Инста-сториз и Ирина, и ее дочь добавила селфи, на которых позируют рядом в кожаных куртках. Обе девушки одеты в темные джинсы-скинни и толстовки, поверх которых наброшены “косухи“ с многочисленными замками и заклепками. На фото видно, что Наташа Горовая снова сменила цвет волос - теперь юная красотка носит бледно-розовую шевелюру.

Стильные рокерши: Экс-супруга Потапа с дочкой показали "восьмомартовский" look instagram.com/gorovaya_irina

Стильные рокерши: Экс-супруга Потапа с дочкой показали "восьмомартовский" look instagram.com/gorovaya_irina

Кроме того, Наташа похвасталась в Инста-сториз букетами, которые подарили ее маме к 8 марта - в кадре Ирина держит огромные охапки цветов.

Стильные рокерши: Экс-супруга Потапа с дочкой показали "восьмомартовский" look instagram.com/gorovaya_irina

Ранее мы писали, что Ирина Горовая шиконула фигурой на пляже.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.