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"Только макияж": Супермодель Кендалл Дженнер снялась в горячей фотосессии

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Знаменитость стала лицом косметического бренда своей сестры .

"Только макияж": Супермодель Кендалл Дженнер снялась в горячей фотосессии
instagram.com/kendalljenner

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Американская супермодель Кендалл Дженнер, которая несколько лет кряду возглавляла рейтинг самых высокооплачиваемых манекенщиц мира, снялась в откровенной фотосессии.

В Инстаграм 24-летняя знаменитость выставила несколько снимков в белье, сделанных как реклама косметического бренда, который модель владеет вместе со своей сестрой Кайли Дженнер.

Кендалл позирует в трусиках и бюстгальтере с анималистическим принтом, а дополняют образ нарукавники с пуховой оторочкой. На лице у девушки - яркий мейкап с акцентом на губы и глаза. 

Надела макияж KENDALL X KYLIE и ничего больше, - подписала снимки Кендалл. 

"Только макияж": Супермодель Кендалл Дженнер снялась в горячей фотосессии
instagram.com/kendalljenner

"Только макияж": Супермодель Кендалл Дженнер снялась в горячей фотосессии
instagram.com/kendalljenner

"Только макияж": Супермодель Кендалл Дженнер снялась в горячей фотосессии
instagram.com/kendalljenner

"Только макияж": Супермодель Кендалл Дженнер снялась в горячей фотосессии
instagram.com/kendalljenner

Ранее мы писали, что Хлое Кардашьян показала горячие фото в купальнике. 

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Теги: Кендалл Дженнер, фото в белье
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Источник: IVONA)bigmir.net

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