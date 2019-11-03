Какие ноги!: Супермодель Кендалл Дженнер позировала для украинской фотохудожницы

Одна из самых знаменитых моделей мира снялась в фотосессии Саши Самсоновой .

Самая высокооплачиваемая модель позировала в бикини для украинской фотохудожницы instagram.com/kendalljenner

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Одна из самых высокооплачиваемых моделей мира 24-летняя Кендалл Дженнер позировала в объективе украинской фотохудожницы Саши Самсоновой. Фото, сделанные для рекламной кампании модного бренда сестер Дженнер “Kendall + Kylie“, появились в Инстаграм фотографа.

В кадре Кендалл позирует в белом бикини на фоне высокой зеленой растительности. Изюминкой образа стала огромная широкополая шляпа бренда Gladys Tamez Millinery, которая добавила ярких цветов и настроения. На фото фигура Кендалл выглядит потрясающе - купальник и ракурс подчеркнули ее идеальный пресс и длинные ноги.



Самая высокооплачиваемая модель позировала в бикини для украинской фотохудожницы instagram.com/sashasamsonova

Самая высокооплачиваемая модель позировала в бикини для украинской фотохудожницы instagram.com/sashasamsonova

Это не первая работа Самсоновой для сестер Дженнер: в 2019 Саша уже делала фото для марки одежды Kendall + Kylie. Тогда фотограф снимала Кендалл обнаженной, а младшую сестру модели бизнесвумен Кайли - в белье бренда.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер взорвала Сеть кадрами в купальнике.

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