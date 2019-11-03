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Какие ноги!: Супермодель Кендалл Дженнер позировала для украинской фотохудожницы

Комментариев: 5
Одна из самых знаменитых моделей мира снялась в фотосессии Саши Самсоновой .

Самая высокооплачиваемая модель позировала в бикини для украинской фотохудожницы
Самая высокооплачиваемая модель позировала в бикини для украинской фотохудожницы
instagram.com/kendalljenner

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Одна из самых высокооплачиваемых моделей мира 24-летняя Кендалл Дженнер позировала в объективе украинской фотохудожницы Саши Самсоновой. Фото, сделанные для рекламной кампании модного бренда сестер Дженнер “Kendall + Kylie“, появились в Инстаграм фотографа. 

В кадре Кендалл позирует в белом бикини на фоне высокой зеленой растительности. Изюминкой образа стала огромная широкополая шляпа бренда Gladys Tamez Millinery, которая добавила ярких цветов и настроения. На фото фигура Кендалл выглядит потрясающе - купальник и ракурс подчеркнули ее идеальный пресс и длинные ноги.

Самая высокооплачиваемая модель позировала в бикини для украинской фотохудожницы
Самая высокооплачиваемая модель позировала в бикини для украинской фотохудожницы
instagram.com/sashasamsonova

Самая высокооплачиваемая модель позировала в бикини для украинской фотохудожницы
Самая высокооплачиваемая модель позировала в бикини для украинской фотохудожницы
instagram.com/sashasamsonova


Это не первая работа Самсоновой для сестер Дженнер: в 2019 Саша уже делала фото для марки одежды Kendall + Kylie. Тогда фотограф снимала Кендалл обнаженной, а младшую сестру модели бизнесвумен Кайли - в белье бренда. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

happy bday angel @kendalljenner 🎈

Публикация от Sasha Samsonova (@sashasamsonova)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

💗 @kyliejenner

Публикация от Sasha Samsonova (@sashasamsonova)

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер взорвала Сеть кадрами в купальнике. 

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Теги: Кендалл Дженнер, Саша Самсонова, фотограф, фотосессия
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (5)
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Осталось 600 символов
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ParisMA  (аноним)  06.04.2020, 20:35
Оценка:  0
ParisMA
А у меня ноги кривые и волосатые.
Ненавижу мужчин!
гость  (аноним)  06.04.2020, 14:50
Оценка:  0
гость
Надо ей вставить сигарету в жопу!
ЖенькаПослушная    06.04.2020, 13:37
Оценка:  0
ЖенькаПослушная
Как вам моя жопа?
trgvm1    06.04.2020, 13:22
Оценка:  0
trgvm1
ШАЛАВА
гость  (аноним)  06.04.2020, 12:56
Оценка:  0
гость
это все короновирус)))
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