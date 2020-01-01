"Жаркий фотосет": 35-летняя Хлое Кардашьян откровенно позировала фотографу-украинке
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Одна из сестер знаменитого американского семейства Кардашьян-Дженнер 35-летняя Хлое устроила горячую фотосессию в купальниках своего бренда. Фото в золотисто-бежевом бикини и черном сдельном купальнике появились в Инстаграм знаменитости.
Фотографом выступила украинка Саша Самсонова. Хлое появляется в кадре около бассейна, демонстрируя стройное тело в соблазнительных позах.
@khloekardashian для @goodamerican
снято на 35мм пленку в незабываемо жаркий день, - подписала снимки фотограф.
За несколько часов в Сети каждое фото набрало множество лайков и восторженных комментариев. .
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