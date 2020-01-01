Одна из знаменитых сестер Кардашьян стала героиней соблазнительной фотосессии в купальнике .

"Жаркий фотосет": 35-летняя Хлое Кардашьян откровенно позировала фотографу-украинке instagram.com/khloekardashian

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Одна из сестер знаменитого американского семейства Кардашьян-Дженнер 35-летняя Хлое устроила горячую фотосессию в купальниках своего бренда. Фото в золотисто-бежевом бикини и черном сдельном купальнике появились в Инстаграм знаменитости.

Фотографом выступила украинка Саша Самсонова. Хлое появляется в кадре около бассейна, демонстрируя стройное тело в соблазнительных позах.

@khloekardashian для @goodamerican

снято на 35мм пленку в незабываемо жаркий день, - подписала снимки фотограф.

"Жаркий фотосет": 35-летняя Хлое Кардашьян откровенно позировала фотографу-украинке instagram.com/khloekardashian

"Жаркий фотосет": 35-летняя Хлое Кардашьян откровенно позировала фотографу-украинке instagram.com/khloekardashian

"Жаркий фотосет": 35-летняя Хлое Кардашьян откровенно позировала фотографу-украинке instagram.com/khloekardashian

За несколько часов в Сети каждое фото набрало множество лайков и восторженных комментариев. .

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян показала неправдоподобно тонкую талию.

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