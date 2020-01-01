Квиткова призналась, когда планирует родит Добрынину первенца

Победительница "Холостяка 9" высказалась о пополнении в семье.

20 мая участники ведущий Никита Добрынин и его избранница, победительница “Холостяка 9“ Даша Квиткова расписались в киевском ЗАГСе. Пышную свадьбу пара решили отложить до 12 августа из-за карантина.

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В интервью для спецпроекта Сегодня.Lifestyle MARRY ME IN 2020! молодожены рассекретили детали предстоящего торжества, а также высказались о будущем пополнении в семье.

Даша призналась, что часто обсуждает с новоиспеченным мужем рождения первенца. 21-летняя девушка отметила, что она и Никита хотели бы стать родителями в ближайшее время.

“Мы часто об этом разговариваем. Планировали, и даже имена придумывали. Ну, мы как обычная семья. Нам бы хотелось этого в ближайший год, то есть не через 5-6 лет, а чтобы это произошло в скором времени“, - рассказала Квиткова.

Ранее Даша Квиткова и Никита Добрынин рассекретили, кто выступит на их свадьбе.

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