Квиткова и Добрынин похвастались обручальными кольцами

Новоиспеченные супруги показали, какие кольца выбрали на свадьбу.

В среду, 20 мая, главный герой шоу “Холостяк 9“, ведущий Никита Добрынин и его избранница, победительница проекта Даша Квиткова официально стали мужем и женой. Из-за карантина влюбленные только расписались в киевском ЗАГСе. Однако молодожены планируют устроить пышное торжество 12 августа.

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На своих страницах в Инстаграм новоиспеченные супруги поблагодарили фанов за поздравления, а также ответили на самые часто задаваемые вопросы. В частности, 32-летний Никита и 21-летняя Даша показали свои обручальные кольца, опубликовав фото в разделе Сторис. Добрынин выбрал широкое золотое кольцо, а Квиткова - кольцо с бриллиантами.

“Мы решили, что кольца не обязательно должны быть одинаковые”, - отметил Никита.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Напомним, ранее Добрынин и Квиткова признались, какое имя выбрали для будущего сына.

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