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Квиткова и Добрынин похвастались обручальными кольцами

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Новоиспеченные супруги показали, какие кольца выбрали на свадьбу.
Квиткова и Добрынин похвастались обручальными кольцами
Квиткова и Добрынин похвастались обручальными кольцами
instagram.com/kvittkova

В среду, 20 мая, главный герой шоу “Холостяк 9“, ведущий Никита Добрынин и его избранница, победительница проекта Даша Квиткова официально стали мужем и женой. Из-за карантина влюбленные только расписались в киевском ЗАГСе. Однако молодожены планируют устроить пышное торжество 12 августа.

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На своих страницах в Инстаграм новоиспеченные супруги поблагодарили фанов за поздравления, а также ответили на самые часто задаваемые вопросы. В частности, 32-летний Никита и 21-летняя Даша показали свои обручальные кольца, опубликовав фото в разделе Сторис. Добрынин  выбрал широкое золотое кольцо, а Квиткова - кольцо с бриллиантами.

“Мы решили, что кольца не обязательно должны быть одинаковые”, - отметил Никита.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Напомним, ранее Добрынин и Квиткова признались, какое имя выбрали для будущего сына.

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Теги: Даша Квиткова, Никита Добрынин
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  22.05.2020, 13:57
Оценка:  0
гость
Кацапская падаль любит называть всех вокруг пида...ми, а вот ролик (смотреть с 4.30 мин), где ген-лейт Кобзев И.И. отсасывает у своего начальника. Это покруче, чем ПорнХаб:
https://www.youtube.com/watch?v= qpNERFDaAm0&feature=youtu.be& amp;t=273
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