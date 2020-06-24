Артистка вместе с мужем и детьми позировала для нового номера журнала "Телескоп".

Народная артистка Украины, известная певица Екатерина Бужинская показала в соцсети редкие семейные фотографии. 40-летняя артистка впервые показала лица своих детей-двойняшек.

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На своей странице в Инстаграм звезда поделилась яркими кадрами из фотосессии для свежего выпуска журнала “Телескоп“. На снимках Екатерина позировала вместе с мужем, болгарским бизнесменом Димитаром Стойчевым и 3-летними сином Дмитрием и дочерью Екатериной.

“Мої друзі, знайомі та підписники останні 2 роки постійно питали: “Катю,ну коли вже ти покажеш, як виглядають твої малята Дмитрик і Катеринка?“ Нарешті прийшов цей момент!) Дітки підросли і ми з чоловіком вирішили показати їх широкому загалу“, - подписала фото Бужинская.

Певица Екатерина Бужинская впервые показала лица сына и дочери скриншот

Певица Екатерина Бужинская впервые показала лица сына и дочери скриншот

Певица Екатерина Бужинская впервые показала лица сына и дочери скриншот

Напомним, ранее Юлия Санина рассказала о реакции 4-летнего сына на наводнение в Западной Украине.

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