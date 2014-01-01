Известная украинская певица попала в больницу в Болгарии

Екатерина Бужинская рассказала о проблемах со здоровьем.

Украинскую певицу Екатерину Бужинскую экстренно госпитализировали в одну из больниц Софии, столицы Болгарии.

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О проблемах со здоровьем сообщила сама артистка на своей странице в Facebook. Бужинская написала, что причиной ее попадания в больницу стал интенсивный график работы и сильное истощение.

“Усім привіт, ось до чого призводить скажений ритм життя,стрес, перевиснаження,невміння делегувати відповідальність(це стосується синдрому “мами ,яка за все переживає“),та щільний гастрольний графік“, - рассказала Екатерина.

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Певица также подсказала своим подписчикам, какие основные факторы влияют на состояние здоровья. Екатерина посоветовала всем избавиться от хронического недосыпания, постоянных стрессов, сидячей работы и от напитков с кофеином.

Отметим, что Екатерина Бужинская сейчас живет на две страны. В апреле 2014 года певица вышла замуж за Димитара Стойчева, который родом из Болгарии. 27 декабря 2016 года у супругов родилась двойня: мальчик и девочка.

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