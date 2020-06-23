"Волшебный день": Илона Гвоздева показала бэкстейдж "беременной" фотосессии

Танцовщица готовится во второй раз стать мамой.

В конце мая известная украинская танцовщица, победительница “Танцев со звездами 2018“ Илона Гвоздева объявила, что вскоре во второй раз станет мамой.

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А на днях 31-летняя артистка очаровала поклонников новой публикацией. На своей странице в Инстаграм Илона разместила видео закулисья “беременной“ фотосессии.

В ролике Гвоздева примеряла несколько платьев красного, синего, черного, белого и бежевого цвета. В конце фотосессии хореограф позировала обнаженной, прикрывшись только нежно-розовой простыней. Также в кадре появился муж Илоны - Иван Хомячук.

“Сегодня у меня был волшебный день. Благодаря @avetisyan.photographer и @deamakeupmaster этот период останется в моей жизни навсегда таким прекрасным. Спасибо большое за эту чувственность,нежность, романтику и любовь. Даже мой @khomiachukivan улыбался в кадре и с удовольствием позировал, что вообще ему несвойственно. ☝️🤪🙈 Спасибо за профессиональный подход к работе и все продуманные детали до мелочей. Просто все было на высшем уровне и с офигенной атмосферой. Если такой крутой back stage, представляю какие будут фото🥰🙏“, - поделилась впечатлениями будущая мама.

Напомним, ранее беременная Илона Гвоздева призналась, как назовет будущего ребенка.

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