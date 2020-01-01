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Илона Гвоздева показала, как выглядела во время первой беременности

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Танцовщица поделилась архивным снимком 4-летней давности.
Илона Гвоздева показала, как выглядела во время первой беременности
Илона Гвоздева показала, как выглядела во время первой беременности

В последний день весны, 31 мая, украинская танцовщица Илона Гвоздева, которая в паре с Игорем Ласточкиным выиграла “Танцы со звездами 2018“, сообщила, что вскоре во второй раз станет мамой.

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А на днях 31-летняя артистка решила вспомнить, как выглядела во время первой беременности. На своей странице в Инстаграм Илона опубликовала фото 4-летней давности.

На снимке Гвоздева запечатлена без макияжа в сарафане с цветочным принтом. Округлившийся живот хореограф прикрыла букетом ромашек. В описании к архивному кадру Илона призналась, что во время беременности чувствовала себя “маленьким бегемотом“.

“Помню эту чудесную фотосессию во время 1 беременности,тогда мне казалось,что я маленький бегемот😂, хотя все утверждали,что мне идёт и я очень хорошенькая!🥰💃🏽👌“.

Илона Гвоздева показала, как выглядела во время первой беременности
Илона Гвоздева показала, как выглядела во время первой беременности
Скриншот

Напомним, ранее беременная Илона Гвоздева призналась, как назовет будущего ребенка.

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Теги: Илона Гвоздева
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Источник: Ivona bigmir)net

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