Участница "Танців з зірками" станет мамой во второй раз - фото

Илона Гвоздева сообщила о беременности.

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Украинская танцовщица и хореограф, участница проекта «Танці з зірками» Илона Гвоздева ждет второго ребенка. О скором пополнении в семье Илона сообщила в Инстаграм.

На своей странице в соцсети она опубликовала фото с внушительным животиком.

Чувствую себя замечательно, как видите, карантин оказался для меня очень плодотворным и результативным, - написала Гвоздева.

Она также добавила, что продолжает тренироваться и танцевать, а в соцсетях планирует рассказывать подробно обо всем.

Напомним, Илона Гвоздева в браке вместе с возлюбленным Иваном Хомячуком. Пара воспитывает четырехлетнюю дочь Валерию.

Танцовщицу уже поздравили ее звездные коллеги - Женя Кот, Снежана Бабкина и другие.

Ранее Илона Гвоздева раскрыла лайфхак, как смириться с карантином.

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