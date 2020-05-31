Участница "Танців з зірками" станет мамой во второй раз - фото
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Украинская танцовщица и хореограф, участница проекта «Танці з зірками» Илона Гвоздева ждет второго ребенка. О скором пополнении в семье Илона сообщила в Инстаграм.
На своей странице в соцсети она опубликовала фото с внушительным животиком.
Чувствую себя замечательно, как видите, карантин оказался для меня очень плодотворным и результативным, - написала Гвоздева.
Она также добавила, что продолжает тренироваться и танцевать, а в соцсетях планирует рассказывать подробно обо всем.
Дорогие мои подписчики наконец-то я решила поделиться с вами своей главной новостью 2020года -Я жду малыша🙏🥰💃🏽 Чувствую себя замечательно, как видите,карантин оказался для меня очень плодотворным и результативным🤪🤗 Вы часто задавали вопрос куда я пропала и почему нет танцев в ленте,вот теперь все стало на свои места и теперь я буду чаще появляться в сети,также делиться с вами новостями о том,как я продолжаю тренироваться и танцевать,как питаюсь,как чувствую себя! Так что,если среди моих друзей есть мамочки или будущие мамочки,думаю вам будет очень полезна моя информация! #илонагвоздева #беременность #гвоздевапузатик
Напомним, Илона Гвоздева в браке вместе с возлюбленным Иваном Хомячуком. Пара воспитывает четырехлетнюю дочь Валерию.
Танцовщицу уже поздравили ее звездные коллеги - Женя Кот, Снежана Бабкина и другие.
Ранее Илона Гвоздева раскрыла лайфхак, как смириться с карантином.
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