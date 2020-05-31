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Участница "Танців з зірками" станет мамой во второй раз - фото

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Илона Гвоздева сообщила о беременности.
Участница "Танців з зірками" станет мамой - фото
Участница "Танців з зірками" станет мамой - фото
instagram.com/ilonagvozdeva

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Украинская танцовщица и хореограф, участница проекта «Танці з зірками» Илона Гвоздева ждет второго ребенка. О скором пополнении в семье Илона сообщила в Инстаграм.

На своей странице в соцсети она опубликовала фото с внушительным животиком.

Чувствую себя замечательно, как видите, карантин оказался для меня очень плодотворным и результативным, - написала Гвоздева.

Она также добавила, что продолжает тренироваться и танцевать, а в соцсетях планирует рассказывать подробно обо всем.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дорогие мои подписчики наконец-то я решила поделиться с вами своей главной новостью 2020года -Я жду малыша🙏🥰💃🏽 Чувствую себя замечательно, как видите,карантин оказался для меня очень плодотворным и результативным🤪🤗 Вы часто задавали вопрос куда я пропала и почему нет танцев в ленте,вот теперь все стало на свои места и теперь я буду чаще появляться в сети,также делиться с вами новостями о том,как я продолжаю тренироваться и танцевать,как питаюсь,как чувствую себя! Так что,если среди моих друзей есть мамочки или будущие мамочки,думаю вам будет очень полезна моя информация! #илонагвоздева #беременность #гвоздевапузатик

Публикация от Илона Гвоздева | Dancer (@ilonagvozdeva)

Напомним, Илона Гвоздева в браке вместе с возлюбленным Иваном Хомячуком. Пара воспитывает четырехлетнюю дочь Валерию.

Танцовщицу уже поздравили ее звездные коллеги - Женя Кот, Снежана Бабкина и другие.

Ранее Илона Гвоздева раскрыла лайфхак, как смириться с карантином.

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Теги: Илона Гвоздева, беременна
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