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Беременная Илона Гвоздева призналась, как назовет будущего ребенка

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31 мая победительница "Танцев со звездами 2018" объявила о второй беременности.
Беременная Илона Гвоздева призналась, как назовет будущего ребенка
Беременная Илона Гвоздева призналась, как назовет будущего ребенка
instagram.com/ilonagvozdeva

В воскресенье, 31 мая, известный украинский хореограф Илона Гвоздева, которая вместе с Игорем Ласточкиным выиграла “Танцы со звездами 2018“, сообщила радостную новость. Вскоре она во второй раз станет мамой.

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На днях 31-летняя артистка дала интервью изданию “КП в Украине“, во время которого рассекретила имя будущего ребенка. Илона призналась, что пока они с мужем не знают пол малыша. Но уже придумали, назовут  мальчика или девочку.

“Мы с мужем обсуждали, как назовем ребенка. Так как эта прекрасная ситуация произошла в Доминикане, то решили: если родится мальчик, то назовем - Доминик, если девочка - Доминика. Еще мужу нравится имя Гаяна, мне оно не сильно импонирует. Думаю, что мы найдем компромисс“, - поделилась Гвоздева.

Отметим, что Илона и ее супруг уже воспитывают дочь Валерию, которой в этом году исполнится 5 лет.

Ранее Илона Гвоздева рассказала, как развод Остапчука повлиял на ее жизнь.

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Теги: Илона Гвоздева
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Источник: kp.ua

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