Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Илона Гвоздева рассказала, как развод Остапчука повлиял на ее жизнь

Комментариев: 1
Партнерша Владимира Остапчука по "Танцам со звездами" заявила, что развод шоумена испортил ее репутацию.
Илона Гвоздева рассказала, как развод Остапчука повлиял на ее жизнь
Илона Гвоздева рассказала, как развод Остапчука повлиял на ее жизнь
instagram.com/vova_ostapchuk

Партнерша ведущего, шоумена и актера Владимира Остапчука по “Танцам со звездами 2019“, хореограф Илона Гвоздева высказалась о его разводе с Еленой Войченко в комментарии для ТСН.ua.

Читай также: “Допрыгался ты Вова“: Гвоздева вмешалась в конфликт Остапчука и его экс-супруги

Танцовщица призналась, что Остапчук нанес ее семье моральную травму. Кроме того, заявление артиста о разводе негативно повлияло на ее репутацию.

“Относительно скандала в их семье я не буду давать никаких комментариев. Это не мое дело, пусть разбираются сами. Но то, что на проекте “Танці з зірками“ своим заявлением о разводе Владимир Остапчук нанес моральную травму мне и моей семье, а также поставил пятно на моей репутации – это факт. Желаю им решить их проблемы с минимальными потерями для обоих и чтобы дети были счастливы“, - рассказала Илона. 

Также Гвоздева сообщила, что после окончания танцевального проекта не общается с Остапчуком. А во время шоу у них были только рабочие отношения. 

Ранее Остапчук рассказал о травме и потроллил хейтеров в Сети.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Илона Гвоздева, Владимир Остапчук
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: tsn.ua

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  05.02.2020, 17:18
Оценка:  0
гость
А Остапчуку не насрать на семью Гвоздевой, если он свою бросил?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь