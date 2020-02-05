Партнерша Владимира Остапчука по "Танцам со звездами" заявила, что развод шоумена испортил ее репутацию.

Илона Гвоздева рассказала, как развод Остапчука повлиял на ее жизнь instagram.com/vova_ostapchuk

Партнерша ведущего, шоумена и актера Владимира Остапчука по “Танцам со звездами 2019“, хореограф Илона Гвоздева высказалась о его разводе с Еленой Войченко в комментарии для ТСН.ua.

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Танцовщица призналась, что Остапчук нанес ее семье моральную травму. Кроме того, заявление артиста о разводе негативно повлияло на ее репутацию.

“Относительно скандала в их семье я не буду давать никаких комментариев. Это не мое дело, пусть разбираются сами. Но то, что на проекте “Танці з зірками“ своим заявлением о разводе Владимир Остапчук нанес моральную травму мне и моей семье, а также поставил пятно на моей репутации – это факт. Желаю им решить их проблемы с минимальными потерями для обоих и чтобы дети были счастливы“, - рассказала Илона.

Также Гвоздева сообщила, что после окончания танцевального проекта не общается с Остапчуком. А во время шоу у них были только рабочие отношения.

Ранее Остапчук рассказал о травме и потроллил хейтеров в Сети.

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