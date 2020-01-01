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Илона Гвоздева призналась, почему поддерживает экс-жену Остапчука

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Партнерша Остапчука по "Танцам со звездами 2019" сделала публичное заявление о разводе Остапчука и Войченко.
Илона Гвоздева призналась, почему поддерживает экс-жену Остапчука
Илона Гвоздева призналась, почему поддерживает экс-жену Остапчука
instagram.com/ilonagvozdeva

Известный украинский хореограф, партнерша шоумена Владимира Остапчука по шоу “Танцы со звездами 2019“, Илона Гвоздева впервые призналась, почему решила поддержать Елену Войченко.

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В интервью Кате Осадчей для программы “Світське життя“ танцовщица заявила, что Владимир заигрался в игру “Я классный“. Илона упрекнула ведущего в самолюбовании и эгоизме. Гвоздева считает, что Остапчуку нужно научиться видеть еще кого-то, а не только себя.

“Конечно я на стороне жены, потому что я сама женщина. Владимир очень заигрался в игру “Я классный“. Прости, Володя, но это так. Не важно, это парное соревнование в семье, на проекте, но нужно видеть кроме себя еще кого-то“, - призналась Илона Гвоздева.

Ранее Илона Гвоздева рассказала, как развод Остапчука повлиял на ее жизнь.

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Теги: Илона Гвоздева, Владимир Остапчук, Елена Войченко
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Источник: Ivona bigmir)net

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