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Юлия Санина рассказала о реакции 4-летнего сына на наводнение в Западной Украине

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Солистка "The Hardkiss" отменила поездку в Карпаты.
Юлия Санина рассказала о реакции 4-летнего сына на наводнение в Западной Украине
Юлия Санина рассказала о реакции 4-летнего сына на наводнение в Западной Украине
instagram.com/the_hardkiss

Солистка популярной украинской рок-группы “The Hardkiss“, певица Юлия Санина поделилась с поклонниками новыми фотографиями с подросшим сыном. На своей странице в Инстаграм она запостила кадры с вечерней прогулки. На снимках звездная мама в белой футболке, рубашке и зеленых штанах ведет за руку Даниила, который одет в джинсовую куртку, желтую рубашку и светлые шорты.

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В описании к снимку артистка призналась, что ей пришлось отказаться от семейной поездки в Карпаты из-за наводнения в Западной Украине и рассказала, как на эту новость отреагировал Даниил. Юлия разместила отрывок из диалога с 4-летним сыном. Мальчик не по-детски серьезно высказался о бедствии.

“Наш вечерний разговор:
- Малыш, наша поездка в Карпаты отменяется, мы остаемся дома.
- Почему?!
- Понимаешь, взрослые вырубили лес в горах и он теперь не сдерживает потоки воды. Реки наполнились, вода вышла с берегов. Беда.
- Когда же эти взрослые угомонятся...“, - написала Санина.

Юлия Санина с 4-летним сыном Даниилом
Юлия Санина с 4-летним сыном Даниилом
Скриншот

Юлия Санина с 4-летним сыном Даниилом
Юлия Санина с 4-летним сыном Даниилом
скриншот

Напомним, ранее фронтвумен “The Hardkiss“ рассказала, как чуть не развелась с мужем.

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Теги: Юлия Санина, The Hardkiss
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Источник: ivona)bigmir.net

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