Звезда запостила архивый кадр с "беременной" фотосессии.

Украинская исполнительница Джамала, победившая в 2016 году в песенном конкурсе “Евровидение“, поделилась милой фотографией из семейного архива.

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36-летняя артистка, которая 19 июня во второй раз стала мамой, опубликовала снимок из беременной фотосессии. На кадре Джамала вместе со старшим сыном Эмиром-Рахманом позирует на кровати. Мальчик нежно прислонился к округлившимуся животику звездной мамы.

Джамала растрогала Сеть милым кадром со старшим сыном скриншот

Ранее сообщалось, что муж Джамалы рассекретил вес и рост новорожденного сына.

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