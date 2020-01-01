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Джамала растрогала Сеть милым кадром со старшим сыном

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Звезда запостила архивый кадр с "беременной" фотосессии.
Джамала растрогала Сеть милым кадром со старшим сыном
Джамала растрогала Сеть милым кадром со старшим сыном
instagram.com/jamalajaaa

Украинская исполнительница Джамала, победившая в 2016 году в песенном конкурсе “Евровидение“, поделилась милой фотографией из семейного архива.

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36-летняя артистка, которая 19 июня во второй раз стала мамой, опубликовала снимок из беременной фотосессии. На кадре Джамала вместе со старшим сыном Эмиром-Рахманом позирует на кровати. Мальчик нежно прислонился к округлившимуся животику звездной мамы.

Джамала растрогала Сеть милым кадром со старшим сыном
Джамала растрогала Сеть милым кадром со старшим сыном
скриншот

Ранее сообщалось, что муж Джамалы рассекретил вес и рост новорожденного сына.

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Теги: Джамала
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Источник: Ivona bigmir)net

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