Джамала родила во второй раз: фото

В семье артистки пополнение.

Джамала родила во второй раз instagram.com/jamalajaaa

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Известная украинская исполнительница, победительница “Евровидения 2016“ Джамала стала мамой во второй раз. Радостное событие произошло в пятницу, 19 июня.

Мальчика назвали крымско-татарским именем Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы Сулейманов.

Селям Алейкум! Добро пожаловать в наш бэнд! Мой второй принц – Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы Сулейманов! 19.06 родился самый пунктуальный малыш. По статистике входит в 4%, так как родился в прогнозируемую дату, именно в свое время, - сообщила Джамала в своем Инстаграм.

Напомним, пара воспитывает двухлетнего сына Эмир-Рахмана Сеит-Бекир Оглы Сулейманова.

Ранее мы писали, что Джамала на последнем месяце беременности снялась в пикантной фотосессии.

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