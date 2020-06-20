Джамала родила во второй раз: фото
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Известная украинская исполнительница, победительница “Евровидения 2016“ Джамала стала мамой во второй раз. Радостное событие произошло в пятницу, 19 июня.
Мальчика назвали крымско-татарским именем Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы Сулейманов.
Селям Алейкум! Добро пожаловать в наш бэнд! Мой второй принц – Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы Сулейманов! 19.06 родился самый пунктуальный малыш. По статистике входит в 4%, так как родился в прогнозируемую дату, именно в свое время, - сообщила Джамала в своем Инстаграм.
Селям Алейкум! Ласкаво просимо до нашого бенду!!! ⠀ Мій другий принц — Селім-Гірай Сеїт-Бекір Огли Сулейманов! ❤️❤️❤️ ⠀ 19.06 народився найпунктуальніший малюк. (За статистикою входить у 4%, тому що народився у прогнозовану дату, саме в свій час 😂) ⠀ #Maşallah 🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿 ⠀ #itsaboy
Напомним, пара воспитывает двухлетнего сына Эмир-Рахмана Сеит-Бекир Оглы Сулейманова.
Ранее мы писали, что Джамала на последнем месяце беременности снялась в пикантной фотосессии.
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