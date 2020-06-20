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Муж Джамалы рассекретил вес и рост новорожденного сына певицы

Комментариев: 4
Артистка родила второго ребенка 19 июня .
Муж Джамалы рассекретил вес и рост новорожденного сына певицы
Муж Джамалы рассекретил вес и рост новорожденного сына певицы
instagram.com/jamalajaaa

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В пятницу, 19 июня, певица Джамала стала мамой во второй раз. В своем Инстаграм звезда опубликовала первое фото из родильного дома, а также рассекретила пол и имя малыша. Позднее ее супруг рассказал, с каким весом родился Селим-Гирей. 

Так, в социальной сети Сеит-Бекир обнародовал фото бирки из роддома, на которой указано параметры ребенка. Так, известно, что второй сын Джамалы родился с весом 4110 грамм, а рост - 54 см.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#maşallah #koztimesin

Публикация от Seit-Bekir Suleimanov (@s_bekir)

Отметим, что ребенка Джамала родила в столичном роддоме “Лелека“. 

Артистка и ее муж воспитывают двухлетнего сына Эмир-Рахмана Сеит-Бекир Оглы Сулейманова. 

Недавно беременная Джамала в бикини похвасталась отдыхом в бассейне.

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Теги: Джамала, певица, дети звезд
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  20.06.2020, 13:59
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гость
СУСАНА, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
гость  (аноним)  20.06.2020, 13:58
Оценка:  0
гость
Супер секрет, очень важная и долгожданная информация
гость  (аноним)  20.06.2020, 13:57
Оценка:  0
гость
Скоро, годовщина обороны Севастополя (30 июня 1942 г)
Коммуняцкое отродье, пиз..дело про 259 дней обороны (в реальности 20 дней)
Адмирал Октябрский, начальники штабов, комиссарье, предав личный состав,
на самолетах Дуглас и двух ПЛ, съеб...лись из Крыма, оставив подыхать пролетарское быдло
гость  (аноним)  20.06.2020, 13:40
Оценка:  0
гость
Как у ней пиздюха не треснула?
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