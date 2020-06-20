Муж Джамалы рассекретил вес и рост новорожденного сына певицы
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В пятницу, 19 июня, певица Джамала стала мамой во второй раз. В своем Инстаграм звезда опубликовала первое фото из родильного дома, а также рассекретила пол и имя малыша. Позднее ее супруг рассказал, с каким весом родился Селим-Гирей.
Так, в социальной сети Сеит-Бекир обнародовал фото бирки из роддома, на которой указано параметры ребенка. Так, известно, что второй сын Джамалы родился с весом 4110 грамм, а рост - 54 см.
Отметим, что ребенка Джамала родила в столичном роддоме “Лелека“.
Артистка и ее муж воспитывают двухлетнего сына Эмир-Рахмана Сеит-Бекир Оглы Сулейманова.
Недавно беременная Джамала в бикини похвасталась отдыхом в бассейне.
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