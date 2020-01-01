Экс-невеста Владимира Кличко показала трогательное фото боксера с дочерью

Актриса Хейден Панеттьери поздравила экс-возлюбленного с Днем отца.

Известная американская актриса и певица Хейден Панеттьери поделилась трогательной фотографией со своим экс-возлюбленным, украинским боксером Владимиром Кличко.

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На своей странице в Инстаграм 30-летняя артистка опубликовала милый кадр, где Владимир держит на руках еще совсем маленькую дочь Кайю Евдокию. Снимок Хейден разместила по случаю Дня отца.

“С Днем Отца этого удивительного человека. Ты наш чемпион каждый день. Мы любим тебя так сильно!!! ❤️❤️❤️“, - подписала фото Панеттьери.

Владимир Кличко с дочерью скриншот

Напомним, что Владимир Кличко и Хейден Панеттьери начали встречаться в 2011 году. Спустя три года у них родилась дочь Кайя Евдокия. А в августе 2018 года актриса и спортсмен приняли решение расстаться.

Напомним, ранее экс-невеста Кличко Хейден Панеттьери показала, какой была в детстве.

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