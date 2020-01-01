"Горячо!": Астафьева засветила фигуру в прозрачном купальнике

Астафьева показала горячие фото из сауны .

"Горячо!": Астафьева снялась в прозрачном купальнике instagram.com/da_astafieva

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Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева подразнила Сеть фигурой в полупрозрачном купальнике. Фото в откровенном комплекте звезда выставила в Инстаграм.

Даша позирует в коротеньком топе и трусиках, стоя на фоне входа в сауну. Материал, из которого сделан пляжный наряд, позволяет рассмотреть почти все “пикантные подробности“ тела Астафьевой.

В руках у соблазнительной красотки бокал и клубничка. Еще на нескольких снимках Астафьева продемонстрировала, как парится. В описании она отметила, что фото сделаны в спа-комплексе, в котором она провела уикенд.

Воскресенье - день для себя✨

Укромное местечко для двоих, все и сразу в одной комнате...

SPA на любой вкус, и сразу в надежные руки массажистов💞

Неизменный уровень лучших специалистов мира 🤞🥳, - написала Астафьева.

"Горячо!": Астафьева снялась в прозрачном купальнике instagram.com/da_astafieva

"Горячо!": Астафьева снялась в прозрачном купальнике instagram.com/da_astafieva

"Горячо!": Астафьева снялась в прозрачном купальнике instagram.com/da_astafieva

Фолловеры наделали Даше комплиментов, отметив, что у нее отменная фигура. Кроме того, внимание подписчиков привлек принт “ключик“ на трусиках звезды:

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Провокатор😘

Прикольный купальник,я заценила ключ на плавках😄🔥

Ваааау, Вы неимоверная! 😍🌸

❤️❤️❤️Дашенька , ты лучшая 🔥🔥🔥

Фигура огонь🥰

как горячо!

Шикарная 🔥, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Даша Астафьева показала фото из сауны.

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