Новая девушка Эдгара Каминского в купальнике поздравила его с днем медработника
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Девушка бывшего мужа Славы Каминской из группы “НеАнгелы“ поздравила любимого с профессиональным праздником. В своем Инстаграм Ольга Богатая разместила фотографию, где позирует у моря вместе с Эдгаром Каминским.
Напомним, что сегодня, 21 июня, отмечается День медицинского работника. На фото Ольга в белом монокини нежно целует Каминского в щеку, который позирует в ярких желтых шортах. Как оказалось, сейчас влюбленные отдыхают в Одессе.
Хочу поздравить моего любимого Эдгара с Днем медицинского работника. Своим кропотливым трудом ты делаешь этот мир лучше. Он сияет красотой благодаря твоему таланту и стремлению менять стандарты, покорять новые вершины и делать свой вклад в развитие украинской медицины! Я очень тобой горжусь и люблю, - написала Ольга в посте.
Хочу поздравить моего любимого @edgar_kaminskyi с Днём медицинского работника. Своим кропотливым трудом ты делаешь этот мир лучше. Он сияет красотой благодаря твоему таланту и стремлению менять стандарты, покорять новые вершины и делать свой вклад в развитие украинской медицины! Я очень тобой горжусь и люблю❤️
Напомним, что Эдгар и Слава Каминские развелись в июле в 2019 году, а в ноябре Каминский рассказал, что у него новые отношения. Его избранницей стала арт-директор дизайнера Жана Грицфельдта Ольга Богатая. Влюбленные вместе отдохнули в французских Альпах.
Ранее новая избранница Эдгара Каминского рассказала, как завязались их отношения.
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