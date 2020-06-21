Бывший муж Славы из "НеАнгелов" - пластический хирург.

Новая девушка Эдгара Каминского в купальнике поздравила его с днем медработника instagram.com/bogataya_olga

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Девушка бывшего мужа Славы Каминской из группы “НеАнгелы“ поздравила любимого с профессиональным праздником. В своем Инстаграм Ольга Богатая разместила фотографию, где позирует у моря вместе с Эдгаром Каминским.

Напомним, что сегодня, 21 июня, отмечается День медицинского работника. На фото Ольга в белом монокини нежно целует Каминского в щеку, который позирует в ярких желтых шортах. Как оказалось, сейчас влюбленные отдыхают в Одессе.

Хочу поздравить моего любимого Эдгара с Днем медицинского работника. Своим кропотливым трудом ты делаешь этот мир лучше. Он сияет красотой благодаря твоему таланту и стремлению менять стандарты, покорять новые вершины и делать свой вклад в развитие украинской медицины! Я очень тобой горжусь и люблю, - написала Ольга в посте.

Напомним, что Эдгар и Слава Каминские развелись в июле в 2019 году, а в ноябре Каминский рассказал, что у него новые отношения. Его избранницей стала арт-директор дизайнера Жана Грицфельдта Ольга Богатая. Влюбленные вместе отдохнули в французских Альпах.

Ранее новая избранница Эдгара Каминского рассказала, как завязались их отношения.

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