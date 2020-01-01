Ирина Монатик засветилась в летнем наряде и с пышной прической .

"Сходила на свидание": Счастливая супруга Монатика покорила Сеть instagram.com/irinamonatik

Читай также: “Бешеная фанатка“: Вера Брежнева вспомнила, как познакомилась с MONATIK

Жена популярного украинского исполнителя Дмитрия Монатика очаровала Сеть летним образом. В Инстаграм Ирина Демичева добавила свежие фото, на которых появилась в темно-синей блузе с пышными рукавами и светлой юбке в горох. Аутфит дополнила пышная прическа Ирины.

На одном из фото Ирина позирует с директором модного дома Frolov Анной Лукашевич.

Вчера на свидании с прекрасной @_anna_lu_ .Очень люблю наши встречи . 😂🤣♥️Искренне желаю Вам провести день в светлом настроении ,побольше солнца внутри и искреннего смеха 🥰🤣☀️☀️☀️, - подписала фото Демичева.

"Сходила на свидание": Счастливая супруга Монатика покорила Сеть instagram.com/irinamonatik

Читай также: Меню красоты: ТОП-10 самых полезных и доступных продуктов для кожи лица

Фолловеры наделали Ирине комплиментов в комментариях и подчеркнули, что она стала еще ярче:

Создающие волны 🌊 🤍

Милые красивые как же приятно на вас смотреть 😍😍😍😍😍🌺🌺🌺🌺

Две девушки- праздника ♥️😍

Какие милые😍❤️, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что MONATIK поделился деталями своей свадьбы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.