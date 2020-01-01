MONATIK поделился деталями своей свадьбы

Артист и его супруга отмечают 8-ю годовщину брака.

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Украинский мультиартист MONATIK впервые рассказал о своей свадьбе с Ириной. Возлюбленные поженились в 2012 году, а на церемонии бракосочетания были только вдвоем.

Я очень боюсь вот вставать, тосты говорить и все эти моменты. Это точно не наше. Мы вдвоем отпраздновали. Мы расписались, пошли в ресторан, заказали что-то такое, что никогда себе не позволяли. Классно посидели, посмеялись, - рассказал Дима в программе “Светская жизнь“.

Он добавил, что после росписи для него мало что изменилось в отношении к любимой.

Я не могу сказать, что что-то изменилось, я в принципе уже тогда чувствовал ее близким человеком. Но где-то куда-то поехать и все-таки отпраздновать, возможно, юбилей, это было бы круто, - говорит он.

А недавно жена Монатика Ирина Демичева показала архивное фото, сделанное во время ее первой беременности.

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