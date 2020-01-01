Меню красоты: ТОП-10 самых полезных и доступных продуктов для кожи лица

Какие ингредиенты нужно добавить в ваш рацион, чтобы ваша кожа сияла круглый год?

Современная бьюти-индустрия старается всеми возможными способами подчинить нас себе полностью: дорогостоящие салонные процедуры, эффективные, но заоблачно недоступные кремы, сыворотки и флюиды. Даже популярные суперфуды, такие как ягоды годжи, спирулина и аргановое масло стоят недешево, поэтому включить их в ежедневный рацион просто не представляется возможным. Но не зря ведь говорят, что мы - это то, что мы едим, поэтому у людей, которые ведут неправильный образ жизни и употребляют в огромных количествах фастфуд, сладкие газированные напитки и алкоголь часто проблемная кожа. Но Ivona собрала для вас ТОП самых полезных и, что немаловажно доступных продуктов, благодаря которым можно решить все ваши проблемы с функционированием органов желудочно-кишечного тракта и увидеть результат буквально на лицо.

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Овсяное молоко

Надеемся, вы уже успели опробовать веганские заменители коровьего молока, такие как гречневое, соевое и, конечно, овсяное. Признаем, вкус последнего достаточно специфический, но уже после второй дегустации вы начинаете проникаться к нему искренней любовью. А особенно после осознания того, насколько этот продукт полезен для вашей кожи ведь в нем содержатся клетчатка, витамин Е и фолиевая кислота, которые так важны для питания вашей кожи.

Продукты, которые вернут коже здоровый и сияющий вид pinterest

Яйца

Если вы верите в миф о том, что в неделю можно съедать лишь два сваренных яйца, то вам однозначно стоит пересмотреть источники ваших бьюти- и фуд-знаний. Ведь яйца в любом виде кроме жареного безумно полезны для вашей кожи, а в особенности важны желтки, богатые протеином, цинком и селеном. Даже если вы не придерживаетесь спортивного рациона питания, то вам все равно стоит включить в свое меню больше блюд из яиц. Для этого подойдет простой омлет, скрамбл или даже салаты по типу Нисуаз или Цезарь, в которых присутствует ингредиент красоты.

Томаты

Конечно, употребление помидоров больше относится к летнему периоду, но даже зимой вы можете позволить себе хотя бы по чуть-чуть добавлять в ваш рацион этот неимоверно полезный для кожи лица продукт. В томатах содержится большое количество витамина С, который ответственен за производство коллагена, препятствующий раннему старению, а также ликопин - красный пигмент, который стимулирует обменные процессы в организме.

Продукты, которые вернут коже здоровый и сияющий вид pinterest

Орехи

Мы даже не беремся перечислять все полезные минералы, которые содержатся в составе орехов. Если бы замучались бороться с акне, то вам точно стоит употреблять больше кешью, миндаля, а в особенности тыквенных семечек, которые содержат в себе цинк и селен, дефицит которых и может повлиять на появление воспалений. Селен отвечает за производство белых кровяных телец, которые борются с инфекциями, а с поддержанием защитных функций кожи лучше всего справится витамин Е, который тоже в избытке содержится в орехах.

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Свекла

Свекла - невероятно вкусный и полезный продукт, который максимально раскрывает все свои особенности и преимущества в запеченном виде. Из такого продукта получаются невообразимые салаты, а особенно если к буряку добавить творожный или голубой сыр, семечки, рукколу и заправить медовой заправкой. Свекла богата витамином А, натрием, кальцием и такое сочетание полезно для вашего эпидермиса. Кроме того, этот доступный суперфуд обладает еще одним приятным свойством - снижает уровень холестерина в крови.

Продукты, которые вернут коже здоровый и сияющий вид pinterest

Тофу

Даже если вы не увлекаетесь веганством и не практикуете употребление таких непривычных для нас продуктов как тофу, то вам стоит чаще использовать его хотя бы из одного уважения к вашей коже. В соевом сыре в огромном количестве содержатся растительный белок, кальций и ненасыщенные жиры, которые необходимы при борьбе с несовершенствами дермы.

Бобовые

Если вы не рискуете употреблять сыр, изготовляемый из бобовых культур, то хотя бы кушайте больше блюд классического исполнения, в состав которых входят нут, маш, чечевица или горох. Восстановление и лечение кожи невозможно без белка, а именно этот ингредиент в избытке содержится в бобовых. К тому же в них присутствуют клетчатка, витамины и микроэлименты, которые необходимы для налаживания пищеварения и избавления организма от токсинов.

Продукты, которые вернут коже здоровый и сияющий вид pinterest

Чеснок

Чеснок - довольно специфический ингредиент, который многие наши соотечественники обходят стороной из-за резкого вкуса и, будем откровенны, отвратительного запаха. Но на деле оказывается, что именно в этом продукте присутствует необходимый нашему организму аллицин, который борется с вирусами и в том числе с воспалениями кожи. Конечно, максимум пользы от чеснока вы получите в свежем виде, но если даже от одной мысли об этом вас начинает мутить, то для начала попробуйте приготовить потрясающий чесночный пай.

Зеленый чай

Также довольно сомнительный по вкусовым ощущениям продукт, а точнее напиток, который, однако, буквально являет собой жидкий антиоксидант. Зеленый чай очищает организм изнутри, а потому результат будет сразу же виден на лицо - вы точно заметите, насколько более чистой и свежей станет ваша кожа.

Продукты, которые вернут коже здоровый и сияющий вид pinterest

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Творог

Если вы до сих пор как и в детстве морщитесь от упоминания творога и отказываетесь употреблять его в любом ином виде кроме как в формате сырников или львовского пляцка, то вам точно необходимо наконец повзрослеть и начать относиться к вашему питанию и здоровью более серьезно. Кроме того, что творог - один из самых доступных ингредиентов в нашем списке, так он еще и обладает уникальным набором микроэлементов, а в частности - белком, о пользе которого повторять не приходится.

Если вы не хотите просиживать часами на приемах у гастроэнтеролога, а после бежать еще и на встречу с косметологом, то советуем вас присмотреться к нашему списку и включить его в свое меню питания если не полностью, то хотя бы большую часть. Поверьте, нет более привлекательного зрелища, чем счастливая женщина со здоровой, сияющей изнутри кожей лица, которая понимает, насколько она прекрасна даже без косметики.

Раннее мы писали о том, какие компоненты в косметике вредят вашему здоровью.

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