Ревизия косметички: ТОП-7 бьюти-компонентов, которые убивают красоту

Самые опасные ингредиенты, которых не должно быть в хорошей и качественной косметике.

Скажите, насколько часто вы замечали, что после использования вашей любимой косметики (скорее всего не слишком дорогой и профессиональной) на вашем лице появляется сыпь, а кожа буквально зудит от воспаления? Конечно, вы можете обратить свой гнев на последствия индивидуальной пищевой непереносимости, но разгадка кроется в экологически вредной косметике, которая упрямо поселилась в вашем бьюти-боксе, и не собирается исчезать из рутины красоты. Несмотря на то, что многие бренды кричат о своей экологической осознанности во все горло, многие убежденные “ответственные” производители грешат использованием в своих косметических средствах потенциально опасных компонентов. Натуральность состава еще ни о чем не говорит, ведь создать на 100 % экологичный продукт еще никому не удавалось. Ivona демонстрирует ТОП-7 ингредиентов из стоп-листа, которых не должно быть в составе качественной косметики.

Опасные компоненты в косметике

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Парабены

Преждевременное старение кожи, повреждение ДНК, нарушение гормонального баланса - все это в итоге вы получите вместе со средством, содержащем в себе парабены. Производители чаще всего используют их в качестве косметических консервантов, а также для создания ароматизаторов. Как бы нам не хотелось сказать, что на рынке есть альтернативные варианты использования химикатов, но, по независимой оценке, 90 % средств содержат эти вредные соединения. Однако в Евросоюзе запрещается распространение косметики, если она содержит больше 0,4 % парабенов. Кажется, появилась еще одна причина задуматься о том, чтобы присоединиться к клану экологически прогрессивных жителей планеты.

Опасные компоненты косметики

Этаноламины

Под сложным и труднопроизносимым словом кроется один из производных аммиака, который в индустрии красоты используется для создания пенящейся и кремовой структуры средств. Гель для душа, шампунь и маска для волос - отыскать их можно в большинстве уходовых продуктов. Если вы не желаете узнать о том, что такое зуд, покраснения, а также серьезные проблемы с щитовидной железой, то лучше отказаться от средств с компонентами, которые с большой вероятностью вы можете увидеть еще и на нефтеперерабатывающих заводах.

Силиконы

Сглаживающие и смягчающие силиконы постоянно встречаются в средствах декоративной косметике, а также в увлажняющих кремах. Несмотря на то, что вред их не настолько велик как у наших остальных “подопытных” многие косметологи утверждают, то силиконы способны негативно влиять на состояние вашей кожи. Например, если вы склонны к акне, то они лишь усиливают и ускоряют процесс закупоривания пор, что также приводит к преждевременному старению.

Опасные компоненты косметики

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Фталаты

Эту группу химических веществ вы с легкостью можете увидеть в составе любимого лака для волос или для ногтей. Дело в том, что фталаты отвечают за удержание цвета и запах и увеличение эластичности продукта. Именно благодаря им лак для ногтей после высыхания не скалывается, а прическа держит форму после использования фиксирующего средства. Наибольшую опасность фталаты представляют для мужчин, так как могут нарушить механизмы их репродуктивной системы.

Тальк

Не сложно догадаться, где именно можно встретить минерал, представляющий из себя жирный на ощупь порошок. Пудра для лица, румяна, тени, а также дезодоранты - так как тальк впитывает воду, кожа после его применения часто страдает от обезвоживания. Как вы можете понять все это приводит к закупориванию пор, что в итоге заканчивается распространением бактерий и воспалениями.

Опасные компоненты косметики

Синтетические отдушки

Сложно представить нашу привычную бьюти-рутину без использования с утра геля с ароматом лаванды или мыла для рук, фонтанирующего сочетаниями манго и кориандра. Однако, в индустрии красоты отдушки используются не только для того, чтобы насытить продукт особым флером, но, и чтобы заглушить химический запах основного компонента. Опасность синтетических ароматизаторов заключается в том, что с большой вероятностью они могут вызывать приступы астмы, аллергии или мигрени.

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Формальдегид

И, наконец, самый опасный компонент множества товаров современной бьюти-индустрии - бесцветный газ под названием “формальдегид”. В косметике это вещество используется в качестве консерванта, особенно при производстве увлажняющих продуктов и средств для волос. Раздражение глаз и кожи - не единственный проблемы, которые могут для вас стать нормой после “встречи” с этим ингредиентов. Международное агентство по лечению рака классифицирует формальдегид как канцероген. Думаем, дальнейшие рассуждения будут лишними.

Опасные компоненты косметики

Заботиться о своей внешности - также естественно, как например чистить зубы дважды в день или мыть волосы по мере потребности. Нельзя довольствоваться дешевыми продуктами, в составе которых полно вредных компонентов только потому, что вам не хватает денег на более здоровую косметику. Поверьте, даже демократичные бренды выпускают полностью экологические линейки продуктов, направленные на удовлетворение нужд самых отчаянных активисток. И когда в следующий раз будете покупать гель для лица или крем для тела, попробуйте что-то новенькое и обязательно с “зеленой” пометкой. Но не стесняйтесь изучить состав продукта прям в магазине - вы имеете право знать всю подноготную средства прежде, чем воспользуетесь им.

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