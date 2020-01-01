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"Бешеная фанатка": Вера Брежнева вспомнила, как познакомилась с MONATIK

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Монатик отметил, что не верил, что Брежнева может прийти к нему на концерт .

"Бешеная фанатка": Вера Брежнева вспомнила, как познакомилась с MONATIK
Пресс-служба

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MONATIK и Вера Брежнева недавно представили совместную видеоработу на песню “ВЕЧЕРиНОЧКА“. В программе “Ранок з Україною“ с ведущими Лилией Ребрик и Анатолием Анатоличем на канале «Украина» певица призналась, что называет себе “бешеной фанаткой“ Димы, а MONATIK рассказал, как родился их дуэт.

Мультиартист MONATIK зажег на пару с певицей Верой Брежневой. Звезды записали новую песню, которая вышли в тренды Youtube и собрала больше 5 млн просмотров. Съемки клипа проходили в Испании еще до карантина. Вера Брежнева поделилась, как познакомилась с MONATIK.

Один раз Дима Монатик приезжал на свой концерт на Подоле, к нему подбежала бешеная фанатка Вера Брежнева и начала задавать вопросы о его песнях, – вспоминает Вера Брежнева в программе «Ранок з Україною».

"Бешеная фанатка": Вера Брежнева вспомнила, как познакомилась с MONATIK
Пресс-служба

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Сам Дима отмечает, что был удивлен появлению Веры на его выступлении. А в дуэте на новую зажигательную песню видел только ее.

На самом деле, это было уму непостижимо. Я реально не ожидал, что Вера Брежнева пришла ко мне на концерт и знает мои песни. Я написал ей письмо, потому что в песне «ВЕЧЕРиНОЧКА» никого больше не видел. Только Веру, – рассказал MONATIK в эфире канала «Украина».

Ранее мы писали, что Вера Брежнева покорила Сеть маминым пляжным фото. 

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Теги: Дмитрий Монатик, Вера Брежнева
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Источник: IVONA)bigmir.net

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