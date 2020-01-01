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"Моя богиня": Вера Брежнева покорила Сеть пляжным фото своей мамы

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Певица добавила яркий снимок, сделанный на морском курорте .

"Моя богиня": Вера Брежнева покорила Сеть пляжным фото своей мамы
instagram.com/ververa

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Певица Вера Брежнева сделала яркую публикацию по случаю Дня рождения своей мамы, а заодно и похвасталась прекрасной физической формой именинницы.

В Инстаграм артистка добавила фото Тамары Витальевны Галушки в купальнике. Мама звезды позирует, сидя на фоне живописной скалы. Она одета в светлый сдельный купальник, демонстрируя подтянутую фигуру. Даже не верится, но маме звезды 68 лет, а ведь она замечательно выглядит на пляжном фото!

В подписи к фото Брежнева написала трогательное поздравление для мамы:

Моя Богиня! Моя красавица, моя хрупкая и такая сильная, мудрая и добрая, мой самый лучший пример, мой друг! Моя МАМА! Люблю и ценю эту восхитительную женщину каждый день, но сегодня особенно!!! Потому что сегодня ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ !!! И в связи с ситуацией, где мама празднует свой праздник ( впервые за много лет без нас) желаю ей САМОГО ГЛАВНОГО - ЗДОРОВЬЯ!!!♥️ буду благодарна и вашим лучикам добра) маме сейчас это нужно!)
Фото - мое любимое за прошедший год ! Хочу так же выглядеть в свои 68! 🌴- написала Брежнева.

"Моя богиня": Вера Брежнева покорила Сеть пляжным фото своей мамы
instagram.com/ververa

Ранее мы писали, что Вера Брежнева поразила фигурой после карантина. 

 

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Теги: Вера Брежнева, родители звезды, фото в купальнике
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Источник: IVONA)bigmir.net

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