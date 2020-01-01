Вера Брежнева призналась, почему отказалась от пышной свадьбы с Меладзе

Пара поженилась в 2015 году.

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В октябре 2015 года певица Вера Брежнева тайно вышла замуж за композитора и музыкального продюсера Константина Меладзе. Их свадьба состоялась в Италии в кругу близких и друзей.

В недавнем интервью с Катей Осадчей исполнительница рассказала, почему отказалась от пышного торжества.

Вера поделилась, что они с Константином расписались и пошли в ресторан, и тогда их такой вариант празднования полностью устроил. Впрочем, иногда Брежнева задумывалась о громкой свадьбе.

У меня нет такого пунктика, что надо сделать пышную свадьбу. Моя свадьба была именно такой, какой я хотела. Мы много работаем на свадьбах и этого хватает для того, чтобы почувствовать этот размах. А потом думаешь “Может себе? Та нет!“, - рассказала певица.

Впрочем, Вера призналась, что хочет попасть на свадьбу как гость. И возможно на 10 годовщину свадьбы Брежнева и Меладзе устроят шумную вечеринку.

Ранее MONATIK и Вера Брежнева записали совместный хит “ВЕЧЕРиНОЧКА“.

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