Настя Каменских блеснула фигурой в необычных шортах
Популярная украинская исполнительница Настя Каменских (NK) продолжает радовать своих подписчиков свежими снимками в стильных образах.
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На официальной странице звезды в Инстаграм появилось несколько кадров, где она предстала в наряде необычного кроя. Так, на новых фото Настя позировала в белой футболке с принтом леопарда и джинсовых мини-шортах интересного кроя.
“Настроение: дикая кошка 🐆“, - подписала артистка.
Поклонники принялись активно комментировать новый лук знаменитости:
- какие шортики интересные🤪
- Классные шорты
- Ааа які круті шорти)
- Игривая 😍😊
- Обе безумно красивые🥵🔥
- Все фотки крутые😘
- Дерзкая красотка❤️
- Лучшая💖
Напомним, ранее Настя Каменских растрогала Сеть нежным фото с мужем.
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