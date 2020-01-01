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Настя Каменских блеснула фигурой в необычных шортах

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Украинская певица продемонстрировала стильный лук.
Настя Каменских блеснула фигурой в необычных шортах
Настя Каменских блеснула фигурой в необычных шортах
instagram.com/kamenskux

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских (NK) продолжает радовать своих подписчиков свежими снимками в стильных образах.

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На официальной странице звезды в Инстаграм появилось несколько кадров, где она предстала в наряде необычного кроя. Так, на новых фото Настя позировала в белой футболке с принтом леопарда и джинсовых мини-шортах интересного кроя.

“Настроение: дикая кошка 🐆“, - подписала артистка.

Настя Каменских блеснула фигурой в необычных шортах
Настя Каменских блеснула фигурой в необычных шортах
скриншот

Настя Каменских блеснула фигурой в необычных шортах
Настя Каменских блеснула фигурой в необычных шортах
скриншот

Поклонники принялись активно комментировать новый лук знаменитости:

  • какие шортики интересные🤪
  • Классные шорты
  • Ааа які круті шорти)
  • Игривая 😍😊
  • Обе безумно красивые🥵🔥
  • Все фотки крутые😘
  • Дерзкая красотка❤️
  • Лучшая💖

Напомним, ранее Настя Каменских растрогала Сеть нежным фото с мужем.

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Теги: Настя Каменских
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Источник: ivona)bigmir.net

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