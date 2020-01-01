Украинская певица продемонстрировала стильный лук.

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских (NK) продолжает радовать своих подписчиков свежими снимками в стильных образах.

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На официальной странице звезды в Инстаграм появилось несколько кадров, где она предстала в наряде необычного кроя. Так, на новых фото Настя позировала в белой футболке с принтом леопарда и джинсовых мини-шортах интересного кроя.

“Настроение: дикая кошка 🐆“, - подписала артистка.

Настя Каменских блеснула фигурой в необычных шортах скриншот

Настя Каменских блеснула фигурой в необычных шортах скриншот

Поклонники принялись активно комментировать новый лук знаменитости:

какие шортики интересные🤪

Классные шорты

Ааа які круті шорти)

Игривая 😍😊

Обе безумно красивые🥵🔥

Все фотки крутые😘

Дерзкая красотка❤️

Лучшая💖

Напомним, ранее Настя Каменских растрогала Сеть нежным фото с мужем.

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