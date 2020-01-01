Певица показала свежее фото и написала о ПП-сладостях.

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Популярная певица Настя Каменских удивила поклонников излишней худобой на свежих фото. В Инстаграм звезда разместила снимок, на котором позирует в светлой просторной футболке и джинсах-варенках с высокой посадкой. Волосы Каменских зачесаны назад и заправлены за уши. Образ артистки дополнили крупные серьги-кольца и пирсинг. Таким снимком Настя иллюстрировала пост о полезных сладостях.

Сладкое при похудении или при поддержании фигуры - можно! И даже нужно! Но в умеренных количествах и с правильным составом! Делюсь с вами рецептами, которыми иногда балую себя и близких! Ем их обычно до 12:00, потому что хоть сладости и ПП, но все же углеводы. - написала Настя



Каменских шокировала Сеть излишней худобой instagram.com/kamenskux

Мороженое с авокадо и орехами

Очень нежный, сливочный вкус!

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▫️мякоть 1 авокадо

▫️50 г любых нежареных орехов

▫️цедра половины лайма или лимона

▫️100 г растительного молока (кокосовое, миндальное) или 100 мл сливок или 1 банан

▫️1 ст.л. сиропа агавы или стевии

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Все ингредиенты измельчаем в блендере до состояния пюре, заливаем полученную массу в формочки и ставим в морозилку на 5-6 часов“ - написала Каменских.

Не забыла певица поделиться рецептом пп-десерта.

Фолловеры прокомментировали публикацию, подчеркнув красоту звёзды. Некоторые подписчики, правда, отметили, что Каменских “перестарались с похудением“.

Ранее мы писали, что Настя Каменских показала фигуру в купальнике.

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