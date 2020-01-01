Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Каменских шокировала Сеть излишней худобой

Комментариев: 0
Певица показала свежее фото и написала о ПП-сладостях.
Каменских шокировала Сеть излишней худобой
Каменских шокировала Сеть излишней худобой
instagram.com/kamenskux

Читай также: В обмен на миллион: Леся Никитюк попросила Михаила Поплавского стать своим крестным

Популярная певица Настя Каменских удивила поклонников излишней худобой на свежих фото. В Инстаграм звезда разместила снимок, на котором позирует в светлой просторной футболке и джинсах-варенках с высокой посадкой. Волосы Каменских зачесаны назад и заправлены за уши. Образ артистки дополнили крупные серьги-кольца и пирсинг. Таким снимком Настя иллюстрировала пост о полезных сладостях.

Сладкое при похудении или при поддержании фигуры - можно! И даже нужно! Но в умеренных количествах и с правильным составом! Делюсь с вами рецептами, которыми иногда балую себя и близких! Ем их обычно до 12:00, потому что хоть сладости и ПП, но все же углеводы. - написала Настя
 

Каменских шокировала Сеть излишней худобой
Каменских шокировала Сеть излишней худобой
instagram.com/kamenskux

Не забыла певица поделиться рецептом пп-десерта.

Мороженое с авокадо и орехами
Очень нежный, сливочный вкус!

▫️мякоть 1 авокадо
▫️50 г любых нежареных орехов
▫️цедра половины лайма или лимона
▫️100 г растительного молока (кокосовое, миндальное) или 100 мл сливок или 1 банан
▫️1 ст.л. сиропа агавы или стевии

Все ингредиенты измельчаем в блендере до состояния пюре, заливаем полученную массу в формочки и ставим в морозилку на 5-6 часов“ - написала Каменских.

Фолловеры прокомментировали публикацию, подчеркнув красоту звёзды. Некоторые подписчики, правда, отметили, что Каменских “перестарались с похудением“.

Ранее мы писали, что Настя Каменских показала фигуру в купальнике.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Настя Каменских.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь