Актриса подтвердила роман с Machine Gun Kelly.

Совсем недавно в СМИ появилась информация, что у экс-супруга актрисы Меган Фокс, Брайана Остина Грина, завязались любовные отношение с моделью Кортни Стодден.

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А теперь папарацци опубликовали в Сети подтверждения того, что между Фокс и молодым рэпером Machine Gun Kelly все таки есть романтические чувства. Пару засняли 15 июня возле одного из заведений Лос-Анджелеса. Они покинули бар, держась за руки, а после этого страстно поцеловались в машине.

Меган Фокс застукали за страстным поцелуем с известным рэпером скриншот

Меган Фокс застукали за страстным поцелуем с известным рэпером скриншот

Напомним, ранее Меган Фокс подогрела слухи о романе с Machine Gun Kelly, снявшись в его клипе.

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